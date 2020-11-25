Исчезли 20 лет назад. Библиотека Кембриджа заявила о краже записных книжек Дарвина

В украденных тетрадях был знаменитый набросок ученого "Древо жизни".

Библиотека Кембриджского университета в Англии заявила, что две записные книжки Чарльза Дарвина могли быть украдены. Среди них культовый набросок ученого "Древо жизни", сделанный в 1837 году. Об этом сообщает ВВС.

Как оказалось, в последний раз записные книжки видели осенью 2000 года, когда их достали из сверхзащищенных хранилищ библиотеки Кембриджского университета для фотосессии. Однако во время плановой проверки в январе 2001 года кураторы обнаружили, что небольшая синяя коробка с книгами пропала. Все это время сотрудники вели поиски исчезнувших трудов Дарвина, и когда они на дали никакого результата, библиотека обратилась за помощью.

"Местонахождение тетрадей Дарвина, в том числе знаменитого рисунка "Древо жизни", в настоящее время неизвестно. Но мы полны решимости сделать все возможное, чтобы узнать, что произошло на самом деле", – говорит университетский библиотекарь Джессики Гарднерю

Библиотека сообщила о пропавших записях Дарвина 24 ноября, день известный как "День эволюции" – 161-я годовщина публикации новаторской книги Дарвина "Происхождение видов". Эту книгу Дарвин написал через 20 лет после того, как сделал на данный момент утерянные наброски.

Дарвин сделал записи в своих тетрадях в возрасте 28 лет, вскоре после возвращения из всемирной экспедиции на боту HMS Beagle. Записные книжки называются "тетрадями трансмутации" Дарвина, потому именно здесь он впервые теоретизировал, как виды могут "трансмутировать" из ранних форм в более поздние. Этот процесс позже был назван теорией эволюции Дарвина.

Другая утерянная записная книжка Дарвина содержит его теории эволюции с точки зрения географического распределения, происхождения людей и классификации по происхождению.

Теория Дарвина была противоречивой в его дни, хотя сейчас эволюция – общепринятая наука.

Обе пропавшие тетради доступны в цифровом виде в Интернет, но библиотека надеется вернуть оригиналы. Сотрудники проинформировали полиция Кембриджшира, которая добавила труды в базу данных Интерпола, а также внесла записные книги в Реестр утерянных произведений искусства Великобритании.

Библиотека также просит общественность помочь в поисках на условиях анонимности.

"Мы были бы очень благодарны любому персоналу, бывшему или нынешнему, представителям книжной торговли, исследователям или общественности в целом, за информацию, которая может помочь в поисках", – говорит Гарднер.