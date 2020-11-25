Погибли одновременно и были брошены в ров: в Нидерландах нашли братскую могилу времен Средневековья

Археологи считают, что они погибли одновременно

В городе Вианен, Нидерланды, во время археологических раскопок была обнаружена братская могила с 20 скелетами. Об этом пишет NU.

Все они принадлежат молодым мужчинам в возрасте от 15 до 30 лет. Ученые уже определили, что они скончались в одно время и были похоронены в деревянных ящиках. Рядом не было найдено остатков ткани, пуговиц, или украшений, только ржавые гвозди, которыми были заколочены ящики, также неизвестно, что стало причиной смерти.

"Совершенно очевидно, что это старое захоронение, датируемое поздним средневековьем. Но нет сомнений, что эта братская могила гораздо больше обнаруженного участка, так что мы продолжаем раскопки", — отметила член городского совета Вианена Криста Хендриксен.

Останки были найдены при раскопках городского рва, его планировали расчистить и соединить с городскими каналами. Теперь эти планы отложили до окончания археологических исследований.

Вианен получил городские права в 1337 году и процветал под управлением графов Бредероде, которые получили его во владение через брак в начале XV века. Была самопровозглашена суверенная сеньория, существовавшая до 1795 года, включавшая в себя Вианен, Лексмонд, Хей-эн Буйкоп и Меркерк. В средние века, как "свободный город", Вианен был убежищем для преступников и беглых крепостных. В городе было три замка, но Батестейн, считавшийся самым красивым в Нидерландах, была разрушен со временем. От него остались только кирпичные ворота XVII века. В городе также сохранились остатки старой городской стены, опоясывающей старый центр города.

[ + – ] Все фото: De Steekproef

Братскую могилу нашли за городскими стенами. Археологи не исключают, что, похороненные в ней мужчины погибли при обороне замка. В 1567 году окружающий город и замок Батестейн были захвачены испанской армией. Но также они могли стать жертвами массовой казни – тогда бы это объяснило отсутствие личных вещей в могиле.