Рождественское чудо: Юпитер и Сатурн сблизятся впервые за 800 лет

Следующее такое сближение состоится только через 60 лет

К 21 декабря на ночном небе можно будет наблюдать редкое явление: Юпитер и Сатурн сблизятся впервые за 800 лет. Наблюдать это можно будет по всему миру, но лучше всего с экватора. Об этом пишет Daily Mail.

Астрономы рекомендуют любоваться зрелищем сразу после заката, обратив свой взор на запад. Чем севернее находится наблюдатель, тем меньше времени у него будет, прежде чем планеты опустятся за горизонт. Однако Юпитер и Сатурн достаточно яркие для того, чтобы их можно было разглядеть в сумерках. Планеты начали сближаться еще с лета, но пик наступит 21 декабря. Наблюдать сближение можно будет до 25 декабря.

В следующий раз эти небесные тела сойдутся так близко только 15 марта 2080 года, а затем "пару" не увидят до 2400 года.

"Определенное совмещение между этими планетами происходит довольно редко — примерно раз в 20 лет, но в данном случае событие можно назвать исключительным, поскольку газовые гиганты будут находиться очень близко друг к другу", — сообщает астроном из Университета Райса (США) Патрик Хартиган. В последний раз эти планеты сближались настолько лишь 4 марта 1226 года.