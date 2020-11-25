В египетской мумии с изображением женщины нашли 5-летнего ребенка и "скарабея"

Исследователи провели компьютерную томографию мумии, которая датируется 1 веком нашей эры.

Ученые обнаружили в египетской мумии, с изображением взрослой женщины, тело 5-летней девочки. Об это сообщает LiveScience.

Компьютерная томография (КТ) зубов и бедренной кости мумии подтвердила возраст ребенка, хотя и не показала никаких травм в костях девочки, которые могли бы пролить свет на причину ее смерти.

Прицельные рентгеновские лучи высокой интенсивности также обнаружили загадочный объект, размещенный на животе ребенка.

Первое сканирование мумии проводилось около 20 лет назад, но тогда аппаратура смогла обнаружить мало деталей. Для нового анализа исследователи провели компьютерную томографию, чтобы полностью визуализировать структуру мумии. Затем они сфокусировались на отдельных областях с помощью дифракции рентгеновских лучей. В этом процессе сильно сконцентрированный пучок рентгеновских лучей отражается от атомов в кристаллических структурах.

"Это первый случай, когда дифракция рентгеновских лучей была использована на нетронутой мумии", – говорит ведущий автор исследования Стюарт Сток.

Мумия под названием "Портретная мумия Хавары №4" хранилась в коллекции Музея искусства Мэри и Ли Блок. Она была раскопана между 1910 и 1911 годами в древнеегипетской пирамиде Хавара и датируется 1 веком н.э., когда Египет находился под властью Рима.

"В Римскую эпоху в Египте начали делать мумии с портретами, прикрепленными к лицевой стороне. Были сделаны тысячи таких мумий, но большая часть портретов стерлась. Возможно, осталось всего 100-150 мумий с сохранившимися рисунками", – говорит Сток.

На портрете мумии №4 изображена взрослая женщина, но ее небольшой размер говорит об обратном. Сканирование подтвердило, что это был ребенок, у которого даже не успели прорезаться коренные зубы. Ученые выяснили, что длина тела девочки составляла около 1 метра.

Одна из неожиданных находок – это неравномерный слой осадка в обертке мумии. Ученые предполагают, что это была грязь, которую священники использовали для закрепления бинтов мумии. Еще одним загадочным открытием стал небольшой эллиптический объект длиной около 7 мм, который находился в обертке мумии в районе брюшной полости.

Рентгеновская дифракция показало, что он сделан из кальцита. Одна из версия заключается, что объект мог быть амулетом. Его могли положить в мумию, если тело ребенка было повреждено во время мумификации. После таких несчастных случаев священники часто помещали амулет в виде скарабея на поврежденную часть тела, чтобы защитить человека в загробной жизни.