"Маленькое чудо". Зоопарк в Вашингтоне будет транслировать онлайн жизнь детеныша панды

В Вашингтоне посетители зоопарка выбрали имя для новорожденной в условиях пандемии панды.

Из-за пандемии коронавируса Смитсоновский национальный зоопарк снова закрылись. Однако веб-камеры зоопарка все еще работают, в том числе и камера Giant Panda Cam, которая будет продолжать транслировать восхитительные кадры с недавно рожденным детенышем панды, пишет The Verge.

Более трех месяцев малыш жил без имени. Выбирали прозвище для животного на онлайн-конкурсе десятки тысяч посетителей Вашингтонского зоопарка. Большинство поддержали имя Сяо Ци Цзи, что в переводе с китайского означает "маленькое чудо".

Среди вариантов были: Син Фу — "счастливый и процветающий", а также Зай Зай — китайское прозвище для мальчиков. По словам сотрудников зоопарка, гигантские панды сейчас находятся под угрозой исчезновения, поэтому рождение этого малыша действительно стало настоящим чудом.

По подсчетам ученых, в дикой природе животных осталось менее чем 1900 штук. Международный союз охраны природы и природных ресурсов (МСОП) относит этих животных к числу уязвимых видов.

Их строгая диета, состоящая почти что из бамбука, создает угрозы точно так же, как человеческое развитие и изменение климата, поскольку бамбуковые леса, которые являются для них домом постоянно сокращаются.

Кроме того, гигантских панд очень трудно разводить. Мать Сяо Ци Цзи была оплодотворена искусственно. Когда в августе зоопарк впервые обнаружил ткань плода на УЗИ, врачи выяснили, что существует большая вероятность выкидыша или рассасывания плода (феномен, которого ученые до сих пор не понимают).

Хорошая новость заключается в том, что благодаря усилиям по сохранению, в 2016 году гигантских панд исключили из списка исчезающих видов МСОП. С тех пор этот вид стал своего рода символом надежды для всех защитников природы. Национальный зоопарк называет популяцию гигантских панд в зоопарках некой "страховкой от вымирания".

Стоит отметить, что у зоопарка давно существует соглашение с Китайской ассоциацией охраны дикой природы, которое позволяет ему разводить панд при условии, что детенышей, рожденных в США, отправлять обратно в Китай через четыре года. Срок действия текущего соглашения истечет в конце 2020.

Рождения панды зоопарк назвал одним из самых радостных моментов во время пандемии. Смитсоновский институт впервые закрыл все свои объекты в середине марта, но к сентябрю открылся вновь.

Сейчас эти учреждения снова закрываются на фоне общенационального всплеска коронавируса, однако дату повторного открытия они пока еще не назначили.

"Наблюдая за Сяю Ци Цзи, я всегда улыбаюсь. Пока мы закрыты на карантин, я каждому советую посмотреть онлайн, как наш детеныш гигантской панды растет и развивается. Уверяю вас, вы не пожалеете", — отметил Стив Монфорт, директор Национального зоопарка.