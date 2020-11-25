Ученые застукали милых обезьянок за жутким актом каннибализма
Исследователи впервые увидели подобное происшествие за 37 лет наблюдений за капуцинами.
Ученые стали свидетелями того, как группа обезьян капуцинов, съела своего детеныша, упавшего с дерева, что абсолютно несвойственно для этого вида животных. Об этом сообщает LiveScience.
Исследователи наблюдали за популяцией белолицых обезьян-капуцинов более 37 лет, документируя их жизнь в национальном парке Санта-Роза в Коста-Рике. За все эти годы ученые ни разу не зарегистрировали случаев каннибализма среди обезьян.
Наблюдая за небольшой группой обезьян, ученые услышали громкие крики с вершины дерева. После этого, 10-дневная обезьяна упала на землю, мать попробовала подобрать ребенка, но он уже не мог удержаться за мать.
Вскоре другие обезьяны собрались, чтобы осмотреть труп малыша. Двухлетний самец и 23-летняя альфа-самка принялись поедать ребенка. Альфа-самка съела всю нижнюю половину младенца, оставив только голову, грудь и лапы.
Ученые подчеркивают, что до этого происшествия среди приматов Центральной и Южной Америки было зафиксировано лишь 8 случаев каннибализма. Подобные явления редкие среди приматов и как правило, совпадают с детоубийством. В этом случае также есть основания полагать, что малыш стал жертвой детоубийства.
Беломордые обезьяны капуцины обычно едят как растения, так и мелких грызунов, таких как ящерицы, белки и птицы. Когда они ловят добычу, как правило, начинают с лица, чтобы быстро заставить животное замолчать и защититься от укусов. Капуцины обычно съедают все животное целиком, поодиночке или группой. Однако, поедая младенца обезьяны вели себя совершенно иначе. Только две обезьяны приняли участие в трапезе, и оставили нетронутой всю верхнюю часть трупа.
Остальные наблюдали и даже делали угрожающие жесты в отношении всего происходящего.
Авторы предположили, что те обезьяны, которые прибегли к каннибализму, возможно, сделали это ради питательных веществ. Примерно через две недели после жуткой трапезы альфа-самка родила собственных детенышей, а молодой самец был недавно отлучен от собственной матери, начиная заботиться о себе самостоятельно.