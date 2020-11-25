Лучший друг из Каменного века: в Швеции нашли собаку, похороненную вместе с хозяином 8 тысяч лет назад

И только в этом месяце ученым удалось отчистить останки животного от слоя грязи

Раскопки в местности Люнгавикен начались еще в сентябре, и уже тогда археологи поняли, что нашли захоронение Каменного века, а при дальнейшем исследовании поняли, что вместе с мужчиной в одной могиле покоится и его лучший друг – собака. Об этом пишет Daily Mail.

Очистка останков от земли заняла два месяца в музее Блекиге в Карлскруне, потом их показали ветеринару и тот сделал вывод, что хоть сейчас данной породы не существует, но выглядела собака, похороненная 8400 лет назад, как "мощная борзая".

[ + – ] Современные борзые во время тренировки

Поселение в местности Юнгавикен существовало в Каменном веке на берегу моря, со временем уровень воды поднялся и покрыл остатки строений толстым слоев песка и ила, что позволило им сохранится до нашего времени в хорошем состоянии.

Ученые уже нашли свидетельства существования по меньшей мере 56 домов и нескольких захоронений. То, в котором нашли собаку, было в центре деревни.

[ + – ] Все фото: Blekinge museum

Вместе с собакой в последний путь хозяина сопровождали некоторые ценные вещи, согласно древней традиции, когда умершего на тот свет сопровождали предметы материальной и сентиментальной ценности.

"Останки хорошо сохранилась, и тот факт, что она была похоронена в центре поселения, делает находку уникальной. Подобные находки сближают нас с предками, показывая, насколько мы похожи, когда речь идет о горе и потере", — отметила археолог Ола Магнелл из музея Блекинге.

Эксперты полагают, что собаки стали "лучшими друзьями человека" тысячи лет назад. Когда дикие волки из-за нехватки продовольствия стали приближаться к поселениям и даже охотится вместе с древними людьми. Процесс приручения проходил медленно. Однако самое древнее захоронение собаки, найденное в Италии летом 2020 года, свидетельствует о том, что уже 20 тысяч лет назад люди уже сосуществовали вместе с "лучшими друзьями".