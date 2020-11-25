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Лучший друг из Каменного века: в Швеции нашли собаку, похороненную вместе с хозяином 8 тысяч лет назад

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Фото: Blekinge museum

И только в этом месяце ученым удалось отчистить останки животного от слоя грязи

Раскопки в местности Люнгавикен начались еще в сентябре, и уже тогда археологи поняли, что нашли захоронение Каменного века, а при дальнейшем исследовании поняли, что вместе с мужчиной в одной могиле покоится и его лучший друг – собака. Об этом пишет Daily Mail.

Очистка останков от земли заняла два месяца в музее Блекиге в Карлскруне, потом их показали ветеринару и тот сделал вывод, что хоть сейчас данной породы не существует, но выглядела собака, похороненная 8400 лет назад, как "мощная борзая".

Современные борзые во время тренировки
Современные борзые во время тренировки

Поселение в местности Юнгавикен существовало в Каменном веке на берегу моря, со временем уровень воды поднялся и покрыл остатки строений толстым слоев песка и ила, что позволило им сохранится до нашего времени в хорошем состоянии.

Ученые уже нашли свидетельства существования по меньшей мере 56 домов и нескольких захоронений. То, в котором нашли собаку, было в центре деревни.

Все фото: Blekinge museum
Все фото: Blekinge museum

Вместе с собакой в последний путь хозяина сопровождали некоторые ценные вещи, согласно древней традиции, когда умершего на тот свет сопровождали предметы материальной и сентиментальной ценности.

"Останки хорошо сохранилась, и тот факт, что она была похоронена в центре поселения, делает находку уникальной. Подобные находки сближают нас с предками, показывая, насколько мы похожи, когда речь идет о горе и потере", — отметила археолог Ола Магнелл из музея Блекинге.

Эксперты полагают, что собаки стали "лучшими друзьями человека" тысячи лет назад. Когда дикие волки из-за нехватки продовольствия стали приближаться к поселениям и даже охотится вместе с древними людьми. Процесс приручения проходил медленно. Однако самое древнее захоронение собаки, найденное в Италии летом 2020 года, свидетельствует о том, что уже 20 тысяч лет назад люди уже сосуществовали вместе с "лучшими друзьями". 