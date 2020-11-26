На Солнце появилась группа новых пятен, чей размер больше Земли

Центры магнитной активности звезды теперь повернуты в сторону нашей планеты.

На Солнце появилась группа новых пятен на обращенной к Земле стороне звезды. Об этом сообщает Space.com.

Исследователи обнаружили солнечные пятна еще до того, как они стали видными с Земли. Ученые применили метод, называющийся гелиосейсмологией, который отслеживает акустические волны под поверхностью Солнца.

"Мы измерили изменение акустических сигналов на обратной стороне Солнца. Мы можем использовать эту технику для определения того, что происходит на стороне Солнца, обращенной от Земли, за несколько дней до того, как мы сможет это увидеть", – говорит заместитель директора программы Национальной солнечной обсерватории (NSO) Алексей Певцов.

Ученые предсказали, что солнечные пятна, крупнейшие из которых больше Земли, появятся в поле зрения 26 ноября.

Исследователи используют солнечные пятна, чтобы делать прогнозы космической погоды, а также другой активности Солнца. Потоки заряженных частиц могут нарушить спутниковую связь и линии электропередач, поэтому важно знать, когда центры магнитной активности (солнечные пятна) будут обращены к Земле.

"Для нашего технологичного общества чрезвычайно важно иметь до пяти дней заблаговременного обнаружения активных солнечных пятен", – говорит Певцов.

На данный момент Солнце переживает первые месяцы своего 11-летнего цикла. Появившаяся группа пятен произвела самый сильный сигнал, который когда-либо наблюдался в этом цикле.

У NSO имеется шесть станций мониторинга по всему миру, которые следят за Солнцем с помощью сети телескопов Global Oscillation Network Group (GONG).