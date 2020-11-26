Вредно для здоровья. Ученые выяснили, как космические путешествия могут навредить людям

Исследователи обнаружили серьезные последствия воздействия космической радиации и невесомости на человеческий организм.

Ученые выяснили, что космические путешествия могут вызвать сбои в работе митохондрий в клетках из-за отсутствия гравитации и уровней радиации. Об этом сообщает New Atlas.

Исследование было проведено Комплексным онкологическим центром Джорджтауна Ломбарди.

Когда люди впервые серьезно задумались о космических путешествиях, решение проблемы жизни к космосе казалось довольно простым. Если не считать отсутствия гравитации, условия казалось, не отличались от жизни на подводной лодке или пребывания на борту высотного самолета. Нужно было лишь убедиться в том, что команде хватит воздуха, чтобы поддерживать нужную температуру и контролировать влажность.

Но за почти 60 лет исследований ученые многое узнали о том, как человеческое тело реагирует на жизнь в невесомой космической среде с относительно высоким уровнем радиации. Как оказалось, космос может влиять на человеческое тело самыми разными способами, включая нарушения зрения, потерю костной массы, мышечную атрофию и ослабление иммунной системы.

Новое исследование добавило в этот список еще один негативный фактор. Невесомость и космическое излучение также могут влиять на организм на субклеточном уровне, повреждая митохондрии – электростанции клетки, которая превращает сахар в энергию.

Чтобы лучше понять подобный эффект, команда изучила ткани мышей, которые побывали в космосе, а также коллекцию биологических образцов NASA и данные астронавтов.

"Исследования были сосредоточены на мышечной ткани, полученной от мышей, который были отправлены в космос, и сопоставлены с анализами других ученых, которые изучали иные ткани мышей. Все мы пришли к одному и тому же выводу: космические путешествия отрицательно повлияли на функцию митохондрий", – говорит доцент онкологии из Джорджтауна Эвагелия Лаякис.

Результаты также показали, что изолированные клетки были поражены больше, чем органы в целом. Также среди всех органов, печень получила наибольшие повреждения.

"Благодаря полетам на Луну и, в конечном итоге, на Марс мы надеемся узнать гораздо больше о влиянии космических полетов на метаболизм и о том, как потенциально смягчить неблагоприятные последствия для будущих космических путешественников", – подытожили ученые.