Эволюция дала сбой. В эпоху динозавров жила птица с головой велоцираптора и клювом тукана

Птица размером с ворону жила на северо-западе Мадагаскара.

Ученые обнаружили окаменевший скелет птицы возрастом 68 млн лет, у которой голова была похожа на велоцираптора, а клюв, как у тукана. Об этом сообщает LiveScience.

Птица размером с ворону жила на северо-западе Мадагаскара в конце мелового периода, когда по Земле еще ходили динозавры.

"Птицы из мезозоя или любого другого времени, если на то пошло, не имели таких голов", – говорит соавтор исследования Патрик ОʼКоннор.

Еще в 2010 году исследователи обнаружили частичный, но прекрасно сохранившийся череп птицы в глыбе илистого песчаника. По словам ОʼКоннор, компьютерную томографию тогда не проводили. Ее сделали намного позже и выяснили, что у черепа длиной 8,5 см был "клюв, никогда ранее не обнаруживаемый в мезозое", отмечает соавтор Алан Тернер.

У современных птиц скелет под клювом в основном состоит из одной кости.

"Вы можете считать это правилом, которому следуют все живущие ныне птицы, от самых маленьких до самых больших", – говорит Тернер.

Но древняя птица, получившая название Falcatakely forsterae, появилась задолго до того, как появилось правило создания клюва. Вместо этого, у большинства мезозойских птиц, включая археоптерикса, головы были большие и похожие на их предков динозавров, с костью под клювом и большой верхней челюстью.

"Falcatakely сформировал голову из тех же костей и таким же образом, что и такое животное, как велоцираптор. Что примечательно, так это то, что подобным наследственным расположением костей Falcatakely развил форму клюва, сильно напоминающую современных птиц с высокими и длинными верхними клювами", – отмечает Тернер.