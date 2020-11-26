Стало известно, кто получит 1,4 млн грн на создание новых украинских стримингов

Итоги Cinema Challenge Hackathon.

Более 1,4 млн грн получили победители Cinema Challenge Hackathon — первого в Украине хакатона, посвящённого созданию технологий для развития cтриминговых платформ в Украине, сообщают организаторы — sweet.tv и We_Challenge.

Cinema Challenge Hackathon проходил с 14 по 22 ноября 2020 года. Призовой фонд составил 1 млн 400 тыс. грн ($50 000). Всего для участия в хакатоне зарегистрировалось 1 500 IT-специалистов. Из них было отобрано около 500 участников из 66 городов. Самому старшему было 50 лет, самому младшему — 16. Стартовала 71 команда. До финала дошла 51 команда и более 100 индивидуальных участников. Среди решений, которые разработали победители:

высокоэффективные рекомендательные системы для фильмов и ТВ-программ; комплексный сервис для совместного просмотра с друзьями; сервис, который помогает родителям сделать стриминговую платформу развивающей для детей; система для поиска фильмов, снятых по книге, которая была прочитана зрителем и т.д.

Победители хакатона определялись в трех направлениях. Первое — разработка рекомендательной системы для фильмов в онлайн-кинотеатрах. Победителями стали команды AfterParty (280 тыс. грн/$10 000 — 1 место) и Too much recsys experience (2 место — 140 тыс. грн/$5 000).

Второе направление — разработка рекомендательной системы для ТВ-программ в онлайн-кинотеатрах. В этой категории призы получили команда Magic City (280 тыс. грн / $10 000 — 1 место) и Никита Мелентьев (2 место — 140 тыс. грн / $5 000). Победители в этих категориях определялись автоматически согласно показателям эффективности работы предложенных решений. Главной целью участников и команд было создание сервисов, которые максимально учитывают личные предпочтения зрителей.

В третьем направлении команды разрабатывали собственные идеи, которые соответствуют тематике Cinema Challenge Hackathon.

1 место (приз — 280 тыс. грн, или $10 000) получила команда "Галичина". Было предложено комплексное решение, которое помогает создать дома атмосферу кинотеатра. В него входит комната совместных просмотров фильмов с друзьями, встроенный чат для обмена эмоциями во время просмотра контента и возможность покупать костюмы и другие аксессуары главных героев. Дополнительно — придавать просмотру ощущение присутствия в кинозале.

2 место (140 тыс. грн или $5 000) — команда "Sweet Kids". Создала детский интерактивный развивающий кабинет. С помощью геймификации родители могут давать ребенку задания для просмотра. А ребенок — создавать себе виртуального персонажа, собирать бонусы и тратить их на приобретение атрибутов для своего героя. Выполняя интересные развивающие задания, ребенок приучается к дисциплине и смотрит полезный контент.

Ранее мы сообщали о том, что Sweet.tv инициирует хакатон, чтобы создать "украинский Netflix". Главная цель организаторов хакатонов создать эффективные IT-решения, которые будут предоставлять зрителю максимально ценный контент и способствовать развитию культуры потребления качественного украинского видеоконтента.