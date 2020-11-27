Facebook может выпустить собственную криптовалюту в 2021 году — Financial Times

Изначально Libra будет прикреплена к доллару США.

Издание Financial Times, ссылаясь на анонимные источники, опубликовало новость о том, что компания Facebook планирует выпустить криптовалюту Libra уже в январе 2021 года.

Источники сообщили, что пока Libra будет прикреплена только к доллару США, а позже ее привяжут и к евро, и к мультивалютному токену, и к другим валютам. Что касается даты выпуска, то пока что на этот счет ничего не известно, так как швейцарский регулятор Finma пока не одобрил выпуск криптовалюты. Однако источники утверждают, что в январе 2021 года официальному подтверждению быть, тем более, что с момента подачи заявки прошло уже полгода. Тем не менее, в Finma от комментарием отказались.

А тем временем Facebook уже подготовила криптокошелек под названием Novi. На первых порах им смогут воспользоваться жители США, а затем других стран и регионов. Все дело в том, что в компании хотят сфокусироваться на крупных каналах денежных переводов, и такие каналы существуют в США. На данный момент соцсеть работает над тем, чтобы лицензировать Novi в каждом из штатов.

Напомним, что ассоциация Libra, куда кроме Facebook вошли еще 27 компаний, такие как Uber и Spotify, была создана в 2019 году. Планировалось, что криптовалюта будет выпущена в этом году, однако регуляторы разных стран — США, КНР, G7, — заявили, что Libra может повлиять на обменный курс доллара и евро и возможность совершать анонимные транзакции и вести банковскую деятельность вне надзора регуляторов. К концу 2019 года из ассоциации вышли PayPal, Visa, Mastercard, eBay, а европейские регуляторы отказались одобрить запуск Libra, ссылаясь на то, что действующее законодательство ЕС не готово к использованию стейблкоинов (стейблкоин — криптовалюта привязанная к стоимости обычных валют, — ред.).

Как передавал Reuters: "Ни одна глобальная система стейблкоинов не должна начинать работу в Европейском Союзе до тех пор, пока юридические, регуляторные и надзорные вызовы и риски не будут должным образом определены и решены", — сказали министры финансов ЕС в совместном заявлении.

В ЕС также рассматривают возможность разработки собственной криптовалюты, которая будет конкурировать с криптовалютой Facebook Libra.