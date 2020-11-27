Авторитетная британская клиника доказала, что маски критически важны во время пандемии

Крупнейший исследовательский центр в мире Mayo Clinic провел собственный эксперимент.

Британская клиника Mayo Clinic, одна из самых авторитетных в доказательной медицине, подтвердила важность ношения масок. Об этом сообщает пресс-служба клиники.

Исследователи утверждают, что физическая дистанция действительно снижает риск заразить коронавирусом. Дистанция в 1 метр полезна, но расстояние между людьми в 2 метра снижает количество вирусных частиц почти до нулевого уровня. Полученные данные также убедительно подтверждают эффективность широкого использования масок.

"Это было экспериментальное исследование, в котором мы имитировали образование дыхательных каплей с помощью манекенов, часть из которых была в масках, а остальные без них. Мы измеряли распространение этих капель на различных расстояниях", – говорит глава отдела инфекционных заболеваний в клинике Mayo Эли Бербари.

Исследователи измерили, насколько эффективно маски блокируют аэрозольные частицы от предполагаемого носителя инфекции COVID-19, а также смоделировали риск заражения здорового человека без маски.

"Мы обнаружили, что наиболее важной мерой снижения риска заражения COVID-19 является ношение маски. Как одноразовые медицинские маски, так и двухслойные тканевые маски были эффективны в удержании капель. Мы не обнаружили разницы между типами масок с точки зрения блокирования аэрозольных частиц", – отмечает заведующий отделением радиологии клиники Mayo Мэтью Каллстром.

"Наиболее распространенный механизм передачи COVID-19 – это респираторные капли, которые больше, чем аэрозольные, и их легче блокировать с помощью масок", – добавляет Каллстром.

Во второй части исследований ученые измерили количество аэрозольных частиц от источника до цели на расстоянии от 1 до 2 метров. Исследователи обнаружили, что в целом количество частиц уменьшалось с увеличением расстояния, что подтверждает рекомендации международных организаций здравоохранения.

"Мы знали о важности масок, и было проведен ряд исследований, которые показали, что они эффективны в блокировании вирусов, но действительно важно то, насколько эффективно соблюдается масочный режим всеми сторонами", – отмечает Бербари.

Он говорит, что дополнительные меры по снижению риска заражения включают частое мытье рук и использование дезинфицирующего средства для рук до и после еды, а также после снятия масок, соблюдение ограничений по количеству людей в помещениях.

"Мы доподлинно установили, что маски критически важны для защиты вас самих и людей вокруг. Если вы носите маску, вы защищаете других. Если окружающие носят маску, они защищают вас", – подытожил исследователь.