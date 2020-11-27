Земля стала на 2 тыс. световых лет ближе к сверхмассивной черной дыре в Млечном Пути

Исследователи выяснили, что нашу планету и Стрелец А разделяют 25 800 световых лет.

В центре Млечного Пути находится сверхмассивная черная дыра под названием Стрелец А*. Его масса примерно в 4 млн раз больше, чем у Солнца. Об этом сообщает Cnet.

В новом исследовании ученые обнаружили, что Земля находится на 2 тыс. световых лет ближе к Стрельца А*, чем предполагалось ранее. Это не означается, что наша планета находится на пути к столкновение с черной дырой. Расстояние изменилось в результате более точной модели Млечного Пути, основанной на новых данных.

В течение последних 15 лет Японский радиоастрономический проект VERA собирал данные. Используя метод под названием интерферометрия, VERA собрал данные с телескопов по всей Японии и объединил их с данными других проектов, чтобы создать самую точную карту Млечного Пути.

Определив местоположение и скорость около 99 конкретных точек в нашей галактике, VERA пришел к выводу, что сверхмассивная черная Стрелец А* находится на расстоянии 25 800 световых лет от Земли – почти на 2 тыс. световых лет ближе, чем считалось ранее.

Кроме этого, новая расчетная модель показала, что Земли движется быстрее, чем мы думали. Старые модели определяли скорость вращения Земли вокруг центра галактики на уровне 220 км/с. Новая же модель показывает, что скорость этого вращения равна 227 км/с.

В настоящее время проект работает над повышением точности своей модели за счет увеличения количества отслеживаемых точек в галактике. Данные будут собираться с еще больше объема радиотелескопов, расположенных по всей Японии, Корее и Китаю.