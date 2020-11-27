Ученые нашли антитела в грудном молоке у женщин, переболевших COVID-19

Если найденные антитела окажутся эффективными в борьбе с коронавирусом, их могут использовать в лечении.

Ученые выяснили, что в грудном молоке женщин, вылечившихся от COVID-19, содержатся антитела от коронавируса. Об этом сообщает IFLScience.

Исследование проводилось Медицинской школой Икан на горе Синай при участии 15 добровольцев. Ученые предполагают, что найденные антитела в грудном молоке могут быть использованы в качестве терапии против COVID-19.

"Иммунный ответ на SARS-CoV-2 в грудном молоке еще не изучен, хотя защита младенцев и маленьких детей от COVID-19 имеет решающее значение для предотвращения передачи вируса в обществе", – говорят авторы исследования.

"В целом, эти данные показывают, что у большинства женщин будет иметься устойчивый SIgA-доминантный иммунный ответ (форма антител, обнаруживаемая в слизи) против SARS-CoV-2 в материнском молоке после перенесенной болезни", – отмечают ученые.

Такие результаты согласуются с предыдущими исследованиями, которые обнаружили антитела против SARS-CoV-2 у новорожденных детей, чьи матери были ранее инфицированы. Антитела и в этом случае обнаружились в грудном молоке. Пока не ясно, действительно ли такие антитела обеспечивают иммунитет против коронавируса.

Чтобы понять, могут ли матери передавать своим детям защиту от COVID-19 с грудным молоком, ученые изучили образцы 8 человек, выздоровевших от коронавируса, а также 7 человека недавно заразившихся. Образцы были протестированы на наличие антител и их точного типа.

Человеческое тело вырабатывает множество различных антител от бактерий или вирусной инфекции. Антитела IgA действуют как первая линия защиты и присутствуют в дыхательных путях внутри слизи, чтобы немедленно блокировать любые патогены. С другой стороны, IgM обнаруживается в крови и является первым антителом, которое вырабатывается в ответ на инфекцию. Для выработки IgG требуется немного больше времени, но они являются самыми распространенными антителами в организме, поскольку остаются в нем в течение длительного периода времени после заражения.

Из 15 образцов 80% имели сильный ответ IgA против SARS-CoV-2. Наряду с ними 67% образцов содержали антитела IgM и/или IgG. Все обнаруженные антитела напрямую связываются с шиповидным белком SARS-CoV-2, что необходимо для предотвращения распространения инфекции.

Многообещающее исследование, правда, имеет некоторые нюансы. Авторы отмечают, что не все участники прошли ПЦР-тестирование на COVID-19, поэтому нельзя быть полностью уверенным в их иммунитете. Также еще предстоит провести исследования с гораздо большей выборкой.

Авторы надеются, что в будущем исследование покажет, способны ли эти антитела обеспечить защиту от вируса, а также можно ли их использовать в качестве защитной терапии.