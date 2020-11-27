Школьный учитель нашел на пляже кости динозавра, впервые обнаруженные в Ирландии

Специалисты изучили хранящиеся в музее города Ольстер окаменелости и обнаружили среди них кости динозавров.

Никогда не знаешь, что найдешь, прогуливаясь по пляжу. Люди часто сталкиваются там с монетами, ракушками и мусором, но учитель из Северной Ирландии сделал открытие, которое войдет в историю, пишет CNN.

В 1980-х годах покойный Роджер Бирн, школьный учитель и коллекционер окаменелостей, нашел несколько неопознанных окаменелостей на восточном побережье графства Антрим. Он держал их в течение нескольких лет, прежде чем подарить Ольстерскому музею в Белфасте.

Главной загадкой было то, чем могли быть эти окаменелости, пока группа исследователей из Портсмутского университета и Королевского университета в Белфасте не подтвердила, что это окаменелые кости динозавров.

Согласно статье опубликованной в этом месяце в журнале Proceedings of the Geologistsʼ Association, 200-миллионные окаменелости являются первыми останками динозавров, обнаруженными в Ирландии.

"Это чрезвычайно важное открытие. Большая редкость таких окаменелостей здесь в том, что большинство скал Ирландии не подходят по возрасту для динозавров, либо слишком стары, либо слишком молоды, поэтому практически невозможно подтвердить существование динозавров на этих берегах", — сказал Майк Симмс, палеонтолог из National Museums NI, возглавлявший группу исследователей.

Ученые утверждают, что фольклор приписывает очевидное отсутствие останков динозавров в Ирландии действиям Святого Патрика, изгнавшему змей из Ирландии. Но отсутствие окаменелых костей динозавров объясняется просто геологией. Скалы по всей стране либо не того возраста, либо не того типа.

"Поиск ирландского динозавра может показаться безнадежной задачей, но, тем не менее, несколько потенциальных кандидатов были идентифицированы и описаны здесь впервые", — говорится в статье.

Исследователь Роберт Смит и профессор Дэвид Мартилл из Портсмутского университета проанализировали фрагменты костей с помощью цифровых 3D-моделей окаменелостей с высоким разрешением, созданных доктором Патриком Коллинзом из Куинсского университета в Белфасте.

Изначально исследователи считали, что кости принадлежат одному и тому же животному, но затем определили, что это кости двух разных динозавров.

"Анализируя форму и внутреннюю структуру костей, мы поняли, что они принадлежали двум разным животным. Один плотный и крепкий, типичный для бронированного травоядного. Другой небольшой, с тонкими костяными стенками и характеристиками, присущими только быстро движущимся двуногим хищным динозаврам, называемым тероподами", — сказал Смит.

По словам ученых, обе окаменелости были частями костей ног животного. Один из них был частью бедренной кости четвероногого травоядного скелидозавра. Другая часть большеберцовой кости принадлежала двуногому мясоеду, похожему на саркозавра.

Согласно статье журнала, пляж, на котором были обнаружены окаменелости, покрыт округлыми фрагментами базальта и белого известняка. Также ученые отметили, что окаменелости в этом районе обычно редки и сильно стираются.

"Две окаменелости динозавров, найденные Роджером Бирном, были, возможно, унесены в море, погружаясь на морское дно юрского периода, где они и были похоронены, а потом окаменели", — подчеркнул Симмс.

Это открытие помогает пролить свет на жизнь динозавров, которые бродили миллионы лет назад.

"Сцелидозавр продолжает появляться в морских слоях, и я начинаю подозревать, что это, вероятно, было прибрежное животное, возможно, даже питающееся морскими водорослями, как морские игуаны", — добавил Мартилл.

В пресс-релизе говорится, что музей Ольстера, который закрыт из-за ограничений, связанных с коронавирусом, планирует показать кости, когда эти ограничения будут сняты.