Ученые нашли на астероиде последний недостающий строительный блок жизни

Исследование частичек пыли из ядра кометы 67P/Чурюмова-Герасименко показало наличие в них фосфора в твердой форме.

Исследователи обнаружили на комете фосфор, завершив тем самым, список необходимых для жизни химических элементов. Открытие было сделано с кометы 67Р/Чурюмова-Герасименко зондом Rosetta несколько лет назад, укрепив идею о том, что ингредиенты необходимые для возникновения жизни были доставлены на Землю именно кометами, пишет New Atlas.

Подавляющее большинство известных человеку биологических молекул содержат шесть ключевых химических элементов. Их обозначают аббревиатурой CHNOPS: углерод (C), водород (H), азот (N), кислород (O), фосфор (P) и сера (S).

Почему наша родная планета настолько ими изобилует, долгое время оставалось загадкой. Одна из главных гипотез состоит в том, что они были принесены на Землю кометами, астероидами и столкновениями с протопланетами.

CHON — являются основными ингредиентами углеродистых астероидов, наиболее распространенного типа космического камня в нашем районе. Серу в свою очередь обнаружили во время химического анализа газовой оболочки кометы 67P.

А вот с фосфором ситуация до недавнего времени была непонятна. Предыдущие исследования показали, что этот элемент, имеющий решающее значение для создания соединения, которое наши клетки используют для хранения и передачи энергии, относительно редко встречается во Вселенной. А без него жизнь не может легко зародиться.

Но вот фосфор наконец-то нашли. Открытие сделала международная команда ученых под руководством Гарри Лето с факультета физики и астрономии Университета Турку (Финляндия).

Исследователи анализировали данные с инструмента COSIMA (Cometary Secondary Ion Mass Analyser), который был важной частью полезной нагрузки зонда Rosetta. Прибор собирал частицы пыли из оболочки кометы 67P, фотографировал их и измерял с помощью масс-спектрометра. В этих твердых частицах команда обнаружила минералы, содержащие ионы фосфора.

Это открытие знаменует собой последний необходимый элемент - CHNOPS обнаруженный в комете, подтверждая гипотезу о том, что именно эти ледяные объекты доставили важные элементы для жизни на Землю миллиарды лет назад. Также они рассматривались как источник других жизненно важных соединений, таких как аминокислоты и "океаническая" вода.

Более того, группа обнаружила фтор в пыли в виде вторичных ионов CF+. Какую именно роль он играет в окружающей среде кометы, остается неизвестным, но по мнению исследователей это в любом случае любопытная находка.