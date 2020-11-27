Кошки не мяукают между собой: как и зачем они научились болтать с людьми

Исследователи говорят, что изначально дикие кошки передавали сообщения совершенно иным способом.

Исследования говорят о том, что кошки до сих пор не используют мяуканье, чтобы общаться с друг другом. Об этом сообщает LiveScience.

До того, как кошки начали жить с людьми, почти 10 тыс. лет назад, они были преимущественно одиночками. Поскольку древние кошки редко встречались с представителями своего вида, им не было нужды использовать голос для общения. Вместо этого, дикие кошки общались с помощью обоняния, трения о разные поверхности, такие как деревья и метили территорию. Таким образом, кошкам не нужно было встречаться друг с другом, чтобы передать необходимые сообщения.

По словам психолога, изучающего поведение животных в Университета Мерсер Джона Райта, коши по-прежнему общаются друг с другом прежним образом.

"Зачем же использовать голос, если кошки так эффективно используют другие способы", – говорит Райт.

Все дело в том, что у людей не так хорошо развито обоняние, как у кошачьих. Поэтому кошки изобрели новый способ общения с людьми, чтобы получать желаемое.

"Голосовое сообщение стало инструментом", – отмечает психолог.

Многим кошкам даже удалось развить целый репертуар мяуканья, чтобы выражать разные потребности и чувства. Например, кошка может мяукнуть в качестве приветствия, дружески мурлыкать, попросить выйти на улицу или громким мяуканьем попросить еды.

Мяуканье для людей – отчасти приобретенное поведение. Котята мяукают в случаях, если необходимо привлечь внимание мамы, когда им больно, холодно или кто-то на них садиться. Домашние кошки переносят это поведение во взрослую жизнь, а одомашненные, но бездомные животные теряют эту привычку.

Исследование опубликованное в журнале Behavioral Processes, показало, что дикие кошки гораздо чаще рычат или шипят, чем домашние, у которых есть хозяева. Дикие кошки были неразборчивы в своем мяуканье, реагируя на людей, кукол и собак. Домашние питомцы мяукали исключительно при виде людей. Именно это предполагает, что домашние кошки развили этот навык исключительно для хозяев. Иными словами, кошка мяукает, так как понимает, что это привлекает внимание хозяев.

"Если вам интересно, что говорит ваша кошка, можно поощрять ее общение", – отмечает эксперт.

Если люди отвечают словами и вниманием на мяуканье своих кошек, они могут создавать некий обмен информацией.

"Если вы сделаете свои ответы достаточно позитивными и предсказуемыми, чтобы кошка могла слышать ваши интонации, то она может попытаться общаться с вами", – подытожил психолог.