В Испании нашли тысячелетнее исламское кладбище

Арабы и берберы завоевали эту территорию еще в VIII веке

Испанские археологи, проводя раскопки у города Сарагоса, обнаружили исламское кладбище, возраст гробниц на котором превышает тысячу лет. Об этом пишет Daily Mail.

Андалузская исламская эпоха охватывает период с 711 по 1492 год, именно тогда арабы и берберы из северной Африки вторглись на Пиренейский полуостров и завоевали территорию современных Испании и Португалии.

Арабы переправились из Африки в Испанию и победой вблизи Херс-де-ла-Фронтра, на реке, называвшейся у арабов Вади Бекка, положили конец просуществовавшему почти 300 лет вестготскому государству. Почти вся Испания в короткое время была завоевана арабами и составила часть большого халифата Омейядов.

Отвоевана территория была в процессе многовековой Христианской Реконкисты (исп., — отвоевание), начатой вестготской знатью под предводительством короля Астурии Пелайо.

Древний исламский некрополь был найден в муниципалитете Таусте еще в 2010 году, однако полноценные раскопки начались только десять лет спустя. Изначально считалось, что найденные тела принадлежат жертвам эпидемии холеры, которая произошла в XIX веке, однако ученые обратили внимание, что все тела обращены головами в сторону Мекки и при дальнейшем исследовании стало ясно, что захоронениям около тысячи лет. Археологи уже обнаружили 400 гробниц, в которых покоились более четырех тысяч останков. Они располагаются на двух уровнях.

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"Это очень впечатляющая находка. Теперь мы видим, что мусульманская культура имела куда большее влияние в этом регионе, нежели мы думали до этого", — отметила Эстер Домингес, которая руководит раскопками.

Так как на некрополе хоронили в течение долгого времени, то ученые проведут ДНК-анализ останков и постараются восполнить исторические пробелы, а также выяснить больше о пандемиях того времени.