Осенью 2021 года на Луне собираются провести первые в истории гонки (видео)

На спутник Земли отправят два автомобиля на дистанционном управлении для лунного соревнования.

В октябре 2021 года на поверхности Луны собираются провести дистанционно управляемую автомобильную гонку. Об этом сообщает New Atlas.

Для гонок на Луне будут созданы два автомобиля, которые частично будут спроектированы школьниками, а также дизайнером суперкара McLaren P1 Фрэнком Стивенсоном.

Каждая машина будет весить 2,5 кг, а система посадки их на лунную поверхность – еще 3 кг. Доставка всей техники обойдется не дешево, например, лунная логистическая компания Astrobotic запрашивает 1,2 млн долларов за 1 кг груза в одном из своих посадочных модулей Peregrine.

Однако, гоночные автомобили Moon Mark отправятся на Луну в посадочном модуле Nova-C производства Intuitive Machines, который будет отправлен в космос на ракете SpaceX Falcon 9.

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Первый лунный посадочный модуль, полностью разработанный частной компанией Nova-C, приземлится в Океане Бурь, недалеко от долины Шретера, местность представляет из себя гигантский каньон. Главная задача посадочного модуля обследовать местность, а между этим будет проведена гонка.

"В соревновании Moon Markʼs Mission 1 будут участвовать шесть различных команд старшеклассников, отобранных со всех концов США. Они будут соревноваться в серии квалификационных испытаний, включающих гонки на дронах и автономных транспортных средствах, киберспорт и конкурс по коммерциализации космоса. Две лучшие команды из квалификационных раундов получат уникальную возможность построить аппараты и поучаствовать в гонках на Луне. Участники будут управлять луноходами дистанционно по пересеченной местности, мчась вокруг камер, которые будут фиксировать происходящее", – говорится в пресс-релизе.

Фото: Moon Mark

По словам технического директора Moon Mark Тодда Уоллаха, задержка связи между Землей и Луной не должна существенным образом повлиять на гонку.

"Благодаря нашему партнерству с Intuitive Machines мы будем иметь трансляцию в реальном времени, телеметрию, а также управление в режиме реального времени. Гоночные машины, созданные Lunar Outpost будут подключаться к посадочному модулю Nova-C через Wi-Fi, и аппарат будет отправлять и получать телеметрию, команды на Землю и обратно, чтобы управлять гоночными машинами", – говорит Уоллах.

Фото: Moon Mark

Перед запуском также будут проведены тренировочные заезды на Земле, где трассы будут повторять лунный ландшафт.

"Есть трасса, которую проектирует Герман Тильке, создавший все последние трассы Формулы-1 по всему миру. Он проектирует лунный ландшафт. Лунная поверхность была отсканирована до такой степени, что у архитектора есть достаточно информации, чтобы создать трассу", – говорит автомобильный дизайнер Фрэнк Стефенсон, отвечающий за окончательный дизайн гоночных автомобилей.

Разработчики добавляют, что автомобили будут созданы для проверки пределов скорости на лунной поверхности.

Два гоночных автомобиля будут иметь одинаковую базовую архитектуру, включающую электрическую трансмиссию. Пока известно, что Moon Mark стал партнером компании Lunar Outpost в Колорадо, которая использует Автономную поисковую платформу (MAPP) и собирается адаптировать ее для создания гоночных луноходов.

Вес MAPP составляет 10 кг и движется платформа со скоростью 10 см/с, что соответствует 0,36 км/ч.

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Кузов и внешний вид двух автомобилей будет отличаться, их выберут старшеклассники под руководством дизайнера суперкаров.

"Им нужно будет учесть множество вещей. Очевидно, что это не прижимная сила. Это будет касаться, скажем, фильтрации пыли, сцепления, веса, материалов, прочности и стабильности. Также есть центр тяжести и защита – если автомобили перевернутся на скорости, вы должны быть уверены в том, что ничего не поломается. И вы должны предусмотреть возможность перевернуть аппараты, чтобы поставить их на колеса. В это же время, все усовершенствования добавляют вес автомобилям. Так что аппараты должны быть невероятно просты и надежны. Над этим работает довольно большая команда инженеров, среди них есть несколько известных имен, которые будут объявлены в начале 2021 года", – подытожил Стивенсон.