В канадском музее показали воду возрастом более миллиарда лет

Воду набрали еще 11 лет назад в шахте в провинции Онтарио

Канадский музей науки и инноваций получил в подарок уникальный артефакт – древнейшую в мире воду и продемонстрировал ее публике. Об этом пишет Ottawa Citizen.

Воду набрали в 2009 году в шахте Кидд-Крик, недалеко от Тимминса, Онтарио. Сделала это геохимик из университета Торонто Барбара Шервуд Лоллар на глубине 2,4 км под поверхностью Земли.

[ + – ] Фото: Canada’s Museums of Science and Innovation

В 2016 году Лоллар стала кавалером Ордена Канады за "революционный вклад в геохимию, особенно в разработку инновационных механизмов восстановления грунтовых вод, а также за открытие древних флюидов, которые имеют значение для жизни на других планетах".

Анализ, проведенный позже, показала, что ее возраст как минимум в 10 раз больше, чем у воды, которая до этого считалась самой древней.

Некоторые компоненты воды еще старше: ученые выяснили, что она была на Земле еще до кислородной катастрофы – глобального изменения состава атмосферы Земли, произошедшего около 2,45 миллиардов лет назад.

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Теперь емкость с самой древней водой займет свое место в экспозиции музея. Там уже поблагодарили ученых и отметили, что это выдающееся событие.

"Стакан с древней водой – выдающийся памятник истории и символ великих канадских открытий. Мы гордимся тем, что он был добавлен в нашу коллекцию наследия, чтобы поколения канадцев могли узнать о его историческом и культурном значении", – подчеркнули в музее и отметили, что вода будет доступна для исследований.