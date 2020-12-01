Ученые нашли способ добычи кислорода и водорода из соленой воды на Марсе

Инженеры создали новое устройство для электролиза, которое может работать в экстремальных условиях с очень соленой водой.

Инженеры из Университета Вашингтона в Сент-Луисе разработали новое устройство для электролиза, которое может превращать очень соленую марсианскую воду в пригодный для дыхания кислород и водород для топлива. Об этом сообщает New Atlas.

Электролиз воды – это процесс использования электричества для расщепления воды на составляющие атомы водорода и кислорода. Затем эти газу могут быть собраны для дальнейшего использования. Таким образом, теоретически электролиз может стать для космонавтов одним из способов производства кислорода и водорода на Красной планете.

Проблема в том, что электролиз плохо работает с солоноватой водой, а это все, что можно найти на поверхности Марса. Вначале необходимо снизить высокое содержание соли, что является сложным процессом для марсианской миссии.

Поэтому была разработана новая система электролиза, которая может работать с соленой водой и в условиях экстремального холода марсианской атмосферы. Ключевое изменение заключается в двух электродах: команда создала анод из рутената свинца из пирохлора, разработанный в сочетании с платиновым на угольном катоде.

Чтобы протестировать новую конструкцию, команда смоделировала марсианскую атмосферу, которую потребовалось охладить до –36 °C и устройство сработало. Команда утверждает, что при той же выходной мощности новый электролизер производит в 25 раз боле кислорода, чем MOXIE – прибор на борту марсохода Perseverance, который создает кислород из углекислого газа в воздухе.

Правда, вода на Марсе – редкое явление, поэтому скорее всего, она будет использоваться марсианскими колонизаторами для питья. Но новая технология может быть применена и на Земле.

"Продемонстрировав работу электролизеров в сложных марсианских условиях, мы намерены также развернуть их в гораздо более мягких условиях на земле, чтобы использовать соленую или солоноватую воду для производства водорода и кислорода, например, путем электролиза морской воды", – говорит соавтор автор исследования Пралай Гайен.