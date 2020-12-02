Китай соберет первые лунные камни с 1970-х годов

Китайский зонд успешно приземлился на спутник Земли и готов к сбору, а также возвращению лунных камней.

Китайское национальное космическое управление (CNSA) заявило, что китайский зонд успешно приземлился на Луну и впервые с 70-х годов соберет лунные образцы. Об этом сообщает The Guardian.

Китай вложил миллиарды в свою военную космическую программу, надеясь к 2022 году запустить пилотируемую космическую станцию и в конечном итоге, отправить людей на Луну.

Цель последней миссии – собрать лунные камни и почву, чтобы помочь ученым узнать о происхождении, образовании и вулканической активности Луны.

Космический корабль Chang’e-5, названный в честь китайской богини луны, приземлился на ближней стороне Луны вечером 1 декабря. Если миссия Китая будет успешной, то страна станет третьей, кто получил образцы с Луны после США и Советского Союза 60-х и 70-х годах.

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Зонд вышел на орбиту Луны в субботу после 112-часового полета от Земли. Он предназначен для сбора 2 кг поверхностного материала в ранее неизведанной области, известной как Океан Бурь – обширная лавовая равнина.

Сбор будет происходить в течение одного лунного дня, что эквивалентно примерно 14 земным дням.

После этого, лунные образцы будут возращены на Землю в капсуле, которая должна приземлиться в декабре в регионе Внутренняя Монголия на севере Китая.

При президенте Китая Си Цзиньпине космическая программа страны достигла своего максимума.

Запущенный на Луну зонд входит в число амбициозных целей, поставленных Пекином, в том числе создания мощной ракеты, способной доставлять больше полезных нагрузок, чем аппараты NASA и SpaceX. Также Китай планирует создать на Луне собственную базу и космическую станцию с постоянным экипажем.

Китай также планирует пилотируемые полеты на Марс с экипажем.