Восстановлению не подлежит. В Пуэрто-Рико окончательно обрушился крупнейший радиотелескоп

С высоты 149 метров на тарелку радиотелескопа упала аппаратная платформа.

Знаменитый радиотелескоп Аресибо в Пуэрто-Рико окончательно обрушился. Аппаратная платформа весом 900 тонн упала на тарелку телескопа с высоты 149 метров. Об этом сообщает New Atlas.

По данным Национального научного фонда США (NSF), во время происшествия никто из работников не пострадал. Еще 6 ноября территория вокруг телескопа была закрыта из-за обрыва двух поддерживающих тросов.

Во время обрыва тросов серьезно пострадали хрупкая сетчатая тарелка. 19 ноября было принято решение демонтировать гигантский радиотелескоп после того, как проверка показала, что конструкция была опасно нестабильной.

Окончательное обрушение произошло, когда откололись верхушки опорных башен, в результате чего упала сама платформа и удерживающие ее тросы. В результате обрушения учебному центру обсерватории был нанесен значительный ущерб.

"Мы опечалены этой ситуацией, но благодарны за то, что никто не пострадал. Когда инженеры сообщили, что конструкция нестабильна и представляет опасность для рабочих брига и персонала Аресибо, мы серьезно отнеслись к предупреждению. Сейчас мы сосредоточились на оценке ущерба и восстановлении работы других частей обсерватории", – говорит директор NSF Сетураман Панчанатан.