В лесах Амазонки нашли 12-километровую картину с животными из ледникового периода (фото)

Изображения были нарисованы охрой на скалах примерно 11-12 тысяч лет назад.

В тропических лесах Амазонки была найдена 12-километровая картина, на которой изображены мастодонта, гигантские ленивцы и другие вымершие животные ледникового периода. Об этом сообщает LiveScience.

Картина была нарисована охрой, которую в древности часто использовали в качестве краски. Череда различных рисунков раскинулась на скалах над тремя пещерами в колумбийской Амазонии.

"Это действительно невероятные картины, созданные первыми людьми, жившими в западной Амазонии", – говорит соавтор исследования, археолог из Университета Эксетера Марк Робинсон.

Коренные жители, вероятно, начали рисовать на археологическом участке Серрания-ла-Линдоса ближе к концу последнего ледникового периода, примерно от 12 600 до 11 800 лет назад. В то время Амазонка все еще превращалась в тот тропический лес, который мы знаем сегодня, отмечает Робинсон.

Тысячи изображений из ледникового периода включают в себя отпечатки ладней, геометрические узоры и множество животных, от маленьких – таких как олени, тапиры, аллигаторы, летучие мыши, обезьяны, черепахи, змеи и дикобразы, до больших – верблюдов, лошадей и трехпалых копытных с хоботом.

На других рисунках изображены люди, сцены охоты и собирательства. По словам ученых, находка проливает больше света на то, как выглядели вымершие животные.

"Картины дают яркое и захватывающее представление о жизни этих сообществ. Сегодня сложно представить, как они жили среди гигантских травоядных и охотились на них же, некоторые из этих животных были размером с небольшую машину", – подчеркивает Робинсон.

Многие крупные животные Южной Америки вымерли в конце последнего ледникового периода, вероятно, в результате охоты и изменения климата.

Раскопки показали, что найденные жилища в пещерах были одними из самых ранних населенных пунктов Амазонки. Картины и пристанища также дают информацию о том, как питались древние охотники-собиратели. Например, кости и остатки растений указывают на то, что в меню входили плоды пальм и деревьев, пираньи, аллигатора, змеи, лягушки, грызуны, такие как пака и капибара, а также броненосцы.

"Эти наскальные рисунки – впечатляющее свидетельство того, как люди жили, охотились, выращивали и ловили рыбу. Скорее всего, искусство было сильной частью культуры и способом общения", – подытожил соавтор исследования Хосе Ириарте.