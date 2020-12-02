За исчезнувший в пустыне Юты монолит назначена крупная денежная награда

За информацию о местонахождении загадочного объекта обещают 10 тысяч долларов.

В США назначили награду в 10 тыс. долларов тому, кто отыщет исчезнувший монолит из пустыни в штат Юта. Об этом сообщает Cnet.

Денежную награду за информацию о новом местоположении загадочного монолита пообещало издание Ripleyʼs, основанное Робертом Рипли, которое описывает причудливые события и предметы, настолько странные и необычные, что читатели могут усомниться в этих утверждениях.

Уже неделю социальные сети сходят с ума из-за загадочного монолита, обнаруженного посреди пустыни и таинственным образом исчезнувшего оттуда. Теперь Ripleyʼs заявило, что даст 10 тыс. долларов тому, кто первым предоставит информацию о том, где сейчас находится монолит или же окажется владельцем этого объекта.

Отмечается, что награда назначена только за объект из пустыни Юты и новый монолит, найденный в Румынии, не рассматривается.

На данный момент уже есть достаточно подсказок, которые могут помочь энтузиастам разгадать тайну. Изначально монолит был найден Аэробюро и специалистами по ресурсам дикой природы во время подсчета поголовья снежных баранов в районе Ред-Рок.

Также фотограф Росс Бернардс сообщил, что посещал сооружение в пятницу вечером и видел, как четверо неизвестных мужчин разбирали монолит. Он опубликовал фотографии монолита в Instagram и снимок, на котором неизвестные люди уносят монолит.

"Когда они уходили с обломками, один из них сказал: "Не оставляйте следов", – написал Бернардс.

Затем неизвестные погрузили монолит в машину и увезли его, добавил фотограф.

С помощью Google Planet детективы-любители уже выяснили, что монолит появился в пустыне где-то в период с августа 2015 по октябрь 2016 года. Из-за этих дат некоторые считают, что конструкция могла быть реквизитом сериала "Мир Дикого Запада", который снимали поблизости. Но это не объясняет, кто увез монолит и где он находится сейчас.