Изменение климата: 2020 год станет одним из трех самых жарких периодов

Всемирная метеорологическая организация считает, что температуры в ноябре-декабре снизятся, но не выведут год из тройки лидеров.

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО), 2020 год станет одним из трех самых жарких, после 2016 и 2019 годов. Об этом сообщает ВВС.

Согласно проведенному анализу, наибольшее изменение температур в этом году наблюдалось в сибирской Арктике, где температура была на 5 градусов выше средней.

Для расчета годового повышения температуры ВМО использует информацию из пяти различных наборов глобальных данных. Затем исследователи сравнивают современные показатели с температурами, полученными между 1850-1900 годами. Этот временной отрезок иногда называют доиндустриальным периодом.

Учитывая данные, доступные с января по октябрь 2020 года, ВМО сообщает, что температура в 2020 году была примерно на 1,2 градуса выше базового уровня. Погрешность составляет 0,1 градус по Цельсию.

Во всех пяти наборах данных в настоящее время 2020 год является вторым самым теплым после 2016 года и опережает 2019 год. Однако ученые ожидают, что температуры в ноябре-декабре могут ощутимо снизиться, что выведет 2020 год на третье место.

Похолодание ожидается из-за Ла-Нинья, который уже появился в Тихом океане. Во время Ла-Нинья стабильный восточный ветер гонит теплую воду от берегов Перу и Чили в сторону Индонезии и Австралии. В результате на поверхность поднимается холодная вода из морских глубин, и в регионе наступает похолодание.

Несмотря на это, ВМО считает, что 2020 год останется в тройке самых жарких.

"Рекордно теплые годы обычно совпадают с сильным явлением Эль-Ниньо, как это было в 2016 году. Сейчас наблюдается Ла-Нинья, котора оказывает охлаждающее воздействие на глобальные температура, но этого недостаточно, чтобы сделать год более холодным", – говорит генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

ВМО подчеркивает, что потепление продолжает влиять на таяние ледников во многих частях мира, включая Гренландию, где уже было потеряно 152 млрд тонн льда. Также во время сезонов ураганов в Северной Атлантике было зарегистрировано 30 неназванных штормов, что побило рекорд по количеству подобных явлений.

Новые данные свидетельствуют не только о выросшем количестве ураганов, но и о том, что они становятся сильнее, когда выходят на берег. Это происходит из-за более высоких температур воздуха.

Также в 2020 году были зафиксированы лесные пожары в Сибири, Австралии, а также вдоль побережья США и Южной Америки, в результате чего клубы дыма блуждали по земному шару. Наводнения в Африке и Юго-Восточной Азии привели к перемещению большого количества людей и подорвали продовольственную безопасности миллионов человек.