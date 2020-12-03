В США сократили карантин для людей, контактировавших с зараженными COVID-19

В CDC считают, что более короткие сроки изоляции также эффективны в борьбе с коронавирусом.

В США Центры по контролю и профилактике заболевание (CDC) сократили период обязательного карантина для людей контактировавших с заболевшими COVID-19. Об этом сообщает Live Science.

Теперь этот период составляет 10 дней, если у человека не развиваются симптомы, или 7 дней в случае, если у человека нет симптомов и есть отрицательный результат теста.

Ранее ведомство рекомендовало помещать "контактных" людей на 14 дней на карантин. В новых же правилах говорится, что люди могут прекратить изоляцию, если за это время не проявились симптомы. Изоляция может закончиться даже через 7 дней, если тесты на 5-й день карантина или позже дал отрицательный результат. Для этого подойдут как ПЦР-тесты, так и тесты на антитела, сообщил глава группы CDC по реагированию на COVID-19 Джон Брукс.

Если отрицательные результаты теста будут получены до завершения 7-дневного карантина, соблюсти изоляцию до конца все же придется. Также CDC предупреждает, что даже после досрочного выхода с карантина, людям придется следить за своими симптомами на протяжении 14 дней.

"Рекомендация была основана на обширном моделировании, не только CDC. Все исследования указывают на то, что менее продолжительные карантины все же могут значительно снизить количество зараженных и позволяют большему числу людей следовать указаниям", – говорит менеджер CDC по инцидентам, связанным с Covid-19 Генри Уолк.

Брукс отмечает, что новая рекомендация все же несет в себе риск того, что некоторые могут распространять вирус после выхода с карантина. Но такой риск остается небольшим, например, после 10-дневного карантина он варьируется в пределах 1%, а с 7-дневной изоляцией составляет 5%.

CDC рекомендует всем, кто выходит из карантина, продолжать принимать все необходимые меры предосторожности, такие как отслеживанием симптомов, социальное дистанцирование и ношение масок.

В это же время, руководство агентства по самоизоляции людей с положительным результатом теста не изменились. В CDC отмечают, что люди могут выходить из самоизоляции на 10-й день болезни при отсутствии симптомов в течение последних 24 часов.