Врачи из США назвали неожиданный симптом коронавируса у младенцев

Медики говорят, что несмотря на отсутствие кашля и температуры, некоторые дети болеют COVID-19 с осложнениями.

В США группа врачей предупредила о том, что коронавирус может вызывать повреждения сердца и сердечную недостаточность у детей. Об этом сообщает Forbes.

Предупреждение было сделано на фоне недавно произошедшего случая с 2-месячным ребенком, который был госпитализирован с симптомами, наблюдающимися у взрослых с проблемами сердца.

Младенца доставили в больницу после того, как он начал задыхаться и синеть во время еды. Тест у ребенка подтвердил наличие COVID-19, несмотря на то, что у него не было типичных признаков болезни, таких как кашель или температура.

Дальнейшие тесты показали, что у ребенка до коронавируса не было проблем с сердцем. Вирус вызвал у малыша повреждения сердца, которые привели к сердечной недостаточности и его подключили к аппарату ИВЛ.

К счастью, молодой организм ребенка смог полностью восстановиться и дальнейшее лечение сердечной недостаточность не понадобилось.

Ведущий автор исследования доктор Мадху Шарма говорит, что такой тип обратимой сердечной травмы похож на проблемы, с которыми сталкиваются некоторые взрослые во время COVID-19.

По словам Шарма, ранние исследования коронавируса показывают, что от 20% до 30% взрослых могут получить проблемы с сердцем из-за COVID-19. Врач подчеркивает необходимость проведения тестов на коронавирус у детей с признаками сердечной недостаточности.

"Большинство детей с коронавирусом либо бессимптомны, либо имеют легкие симптомы, но наш случай показывает возможность появления обратимых повреждений миокарда у младенцев", – говорит эксперт.

Несмотря на отсутствие симптомов, некоторые дети все же заражаются коронавирусом. По мере развития пандемии исследователи раскрывают все больше неочевидных последствий COVID-19. Среди них длительные симптомы, затрагивающие различные системы организма, риск психических нарушений и длительное повреждение легких.