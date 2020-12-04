Штрафы не помогут. Ученые выяснили, как побудить людей соблюдать карантин

Исследователи назвали три главных фактора, которые заставляют людей следовать пандемическим правилам.

С самого начала пандемии психологи и социологи усердно работали, чтобы понять, как лучше всего побудить людей соблюдать карантинные рекомендации и директивы. Новое исследование экспертов из Амстердамского университета проливает свет на этот вопрос. Об этом сообщает Forbes.

По мнению исследователей, сдерживающие меры, строгость наказания и его неотвратимость не работают.

"Сдерживание в форме строгих наказаний не является эффективным, как показывает большинство исследований. Это говорит о том, что наложение штрафов за несоблюдение мер социального дистанцирования, основного рычага вмешательства властей, скорее всего, не приведет к ожидаемым результатам", – говорит руководитель исследования Эммеке Куистра.

Критически важный вопрос заключается в том, что можно сделать прямо сейчас, чтобы повысить уровень соблюдения карантинных мер. Анализируя результаты 45 исследований, проведенных во время первой волны пандемии, авторы выделили три основных фактора, которые заставляют людей придерживаться рекомендаций.

№1. Личный интерес

Люди с больше вероятностью будут соблюдать директивы по социальному дистанцированию, когда они считают COVID-19 реальной и серьезной угрозой. Так, 22 из 34 исследований, в которых оценивалось восприятие угрозы вируса, обнаружили, что этот фактор является ключевым в соблюдении правил.

"Люди подчиняются, потому что видят в этом польза: защита самих себя, друзей, семьи и возможно, общества в целом. Для властей это означает, что они должна продолжать информировать общественность о рисках, особенно в перерывах между пиками заболевания, когда страх может временно снизиться", – говорится в исследовании.

В этом уравнении также играет роль возраст людей. Пожилые люди, как правило, с большей вероятностью будут соблюдать правила социального дистанцирования, чем молодые. Примечательно, что первая группа людей находится в группе риска COVID-19.

Правда, психологи указывают, что у рационального личного интереса людей также есть пределы. Например, остается неизвестным, почему женщины выше оценивают опасность коронавируса и лучше соблюдают ограничения, чем мужчины, среди которых уровень смертности выше. Также нет объяснений неэффективности штрафов за нарушение правил социального дистанцирования.

№2. Психологические факторы

Исследователи обнаружили тесную связь между импульсивностью и соблюдением карантинных мер. Импульсивные люди чаще остальных нарушали принцип социального дистанцирования.

Также выяснилось, что такие эмоциональные состояния, как депрессия, снижают вероятность того, что люди будут соблюдать карантинные правила.

"Вывод о том, что люди, страдающие депрессией, с больше вероятностью будут нарушать правила, должен послужить предупреждением для политиков, которые не должны игнорировать психическое здоровье в попытке сохранить физическое", – отмечают исследователи.

№3. Ситуативные факторы

Возможно, лучший способ побудить людей соблюдать все меры – это использовать силу социальных норм. Две трети проанализированных исследований показали, что люди чаще соблюдают карантинные меры, когда видят, что остальные придерживаются тех же ограничений. В противном случаев, люди чувствовали "социальное осуждение".

"Люди, которые видят, что другие следуют правилам, с большей вероятностью будут и сами придерживаться карантина. Соответственно, политики могут извлечь выгоду, выделяя и поощряя группы людей, которые действительно следуют правилам, в отличие от тех, кто этого не делает", – подытожили ученые.