На пути домой. Аппарат Chang’e 5 запустил с Луны зонд с камнями для возвращения на Землю

Зонд передаст собранные образцы почвы орбитальному аппарату, который приземлится на территории Внутренней Монголии.

Китайский аппарат Chang’e 5 запустил с поверхности Луны пробы грунта и песка для доставки их на Землю. Об этом сообщает Space.com.

Небольшой зонд, который был установлен сверху на посадочном модуле Changʼe 5, стартовал с Океана Бурь в 17:10 по Киеву 3 декабря. На борту зонда находятся собранные в рамках миссии образцы лунной почвы.

Через 6 минут после запуска зонд успешно достиг лунной орбиты, что стало важной вехой в миссии. Теперь задача зонда встретиться с орбитальные аппаратов Changʼe 5, который еще вращается вокруг Луны, а затем передать капсулу с драгоценным грузом.

Следующий этап чрезвычайно сложен, так как предполагает стыковку между небольшим зондом и орбитальным аппаратом на орбите Луны. Весь процесс будет происходить в автоматическом режиме из-за задержки сигналов на расстоянии 380 000 километров.

Два космических аппарата начнут сближение в субботу, 5 ноября, они должны завершить стыковку за 3,5 часа. Если все пройдет успешно, Китай подготовится к заключительному этапу по доставке на Землю первых лунных образцов за последние 44 года.

Однако лунные образцы вернутся домой не сразу. Космическому кораблю Changʼe 5 нужно будет несколько дней провести на орбите Луны, пока не появится узкое окно, в котором аппарат включит свои двигатели от правится на Землю.

Такой тщательный выбор времени позволит сделать необходимые маневры и доставить груз на территорию Внутренней Монголии.

Возвращение домой займет 112 часов, что чуть больше 4,5 дней до попытки повторного входа в атмосферу. Поскольку космические корабли, возвращающиеся с Луны, движутся быстрее, чем с околоземной орбиты (МКС), модуль Changʼe 5 столкнется с атмосферой, чтобы замедлиться и лишь со второго раза начнет спуск.

Миссия Changʼe 5 по сбору лунных образцов и доставке их домой началась 23 ноября с запуска ракеты Long March 5 на юге Китая. Спустя 4,5 дня космический корабль вышел на орбиту Луны.