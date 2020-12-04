Затерянные острова под Северным морем пережили мега-цунами высотой до 25 метров, – археологи

Исследователи пришли к выводу, что люди каменного века могли выжить на островах Доггерленд.

Согласно новому исследованию, некоторые древние острова, сейчас затопленные Северным морем, смогли уцелеть во время сокрушительного цунами 8 тыс. лет назад. Об этом сообщает LiveScience.

Исследователи предполагают, что некоторые части массива суши, известного как Доггерленд, которые соединяли Великобританию с Нидерландами, выдержали цунами Стурегга. Оно затопило большую часть региона в 6200 году до н.э. Некоторые ученые предполагают, что высота волны составляла до 25 метров, а ее скорость – 35 м/с.

Так называемое цунами Стурегга было вызвано обрушением подводной части континентального шельфа Норвегии, примерно в 800 км к северу. Ученые долгое время считали, что цунами полностью затопило регион Доггерленд между восточным побережьем Англии и европейским континентом.

Но новое исследование, основанное на образцах подводных отложений в Северном море, показывает, что некоторые части Доггерленда все же пережили древнее цунами. Эти территории могли оставаться населенными людьми каменного века в течение тысяч лет.

Если теория подтвердится, то затерянные остова не были затоплены, то это объяснило бы имеющийся пробел в истории развития сельского хозяйства в Британии.

"Это был плохой день для тех, кто находился на берегу островов. Но это не означает, что всему Доггерленду пришел конец", – говорит соавтор исследования Винсент Гаффни, археолог из Университета Брэдфорда.

Ученые считают, что ныне затопленный регион Доггерленда был обнажен отступающей северной ледяной шапкой в конце последнего ледникового периода около 12 тыс. лет назад. Примерно 10 тыс. лет назад территория островов представляла из себя местность с лагунами, болотами, реками, озерами и лесами. Возможно, это было одно из самых богатых мест для охоты и рыбалки в Европе в период мезолита.

Уцелевшие острова могут содержать ранние свидетельства появления сельскохозяйственных технологий в Британии, которые пришли туда с европейского континента.

На данный момент исследователи работают над реконструкцией древней географии региона Доггерленда. Однажды они надеются найти остатки поселения каменного века, и острова могут быть лучшим местом для поисков.