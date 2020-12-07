В Нидерландах создан мозговой имплант, чтобы вернуть зрение ослепшим людям

Ученые заявили о разработке более эффективной модели мозгового имплантата, который испытают на людях к 2023 году.

Исследователи из Нидерландского института нейробиологии заявили, что ученые стали на шаг ближе к восстановлению зрения у слепых людей с помощью мозговых имплантатов, пишет CNN.

Созданные ими имплантаты обладают высоким разрешением и состоят из 1024 электродов. Чтобы проверить действенность, их вживили в зрительную кору (часть мозга, которая обрабатывает визуальную информацию) двум макакам.

Посылая электрические сигналы в мозг обезьян, исследователи создали "фосфены" — точки света, которые мозг способен "видеть" и воспринимать, и которые можно использовать для создания иллюзий форм и объектов.

По словам ведущего исследователя Питера Роэльфсема, команда хотела показать, что "видение объектов" можно вызвать с помощью прямой электрической стимуляции мозга, и объяснил, что зрительная кора имеет своего рода визуальную карту пространства.

Обезьяны выполнили ряд задач, и, используя свое искусственное зрение, они смогли распознавать формы и "восприятия", включая линии, движущиеся объекты и буквы.

Более широкие возможности

Команда считает, что однажды такую технологию можно будет использовать для имитации зрения у слепых людей, которые могли видеть раньше.

Роэльфсем сказал, что, когда глаза людей перестают функционировать и они теряют зрение, их кора лишается входной информации.

"Что нужно сделать, так это обойти слепые глаза и напрямую подключить изображения, которые обычно транслируются в зрительной коре. Если их стимулировать одним электродом, то получается одна точка света, а если целым набором электродов, то тогда можно создать узор из этих точек, а из них уже воспроизвести конкретные изображения", — отметил Роэльфсем, объясняя, что точки можно использовать для создания букв алфавита.

Он также считает, что в будущем человек сможет носить на очках небольшую камеру, которая будет преобразовывать для мозга изображения в модели электростимуляции и отправлять их электродам.

"Затем электроды будут активировать соответствующие клетки, и человек сможет видеть, возможно, проезжающую машину или пешехода, что и станет начальным этапом по возобновлению зрения", — заявил он и добавил, что верит в данную технологию и надеется, что она будет готова к испытаниям на людях к 2023 году.

"Святой Грааль" исследований

Исследователи со всего мира рассматривают кору головного мозга как способ восстановления зрения. В этом году команда из испанского университета Мигеля Эрнандеса показала, что они могут использовать мозговые имплантаты для временного восстановления рудиментарного зрения у слепых пациентов.

"Способность искусственно создавать модели нейронной активности, напоминающие мозговые — это святой Грааль исследований в области нейропротезирования", — подчеркнул Том Мрсик-Флогель, директор центра Sainsbury Wellcome Centre for Neural Circuits and Behaviour при Университетском колледже Лондона.

Мрсик-Флогель, не участвовавший в исследовании, отметил, что команда из Амстердама прекрасно продемонстрировала то, что не только люди, но и другие приматы могут реагировать на сложные модели стимуляции в зрительной коре головного мозга таким же образом, как при просмотре нормальных форм.

"Хоть мы и никогда не узнаем, что ощущает другое животное, заманчиво предположить, что электрическая стимуляция приведет к зрительному восприятию. Это преобразующее исследование дополняет растущее количество доказательств, которые связывают нервную активность и ощущения. Подобные исследования проложат путь для мозговых имлантатов, улучшающих функцию мозга, например, при потере периферического зрения или слуха", — подытожил он.