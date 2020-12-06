Ученые пришли к выводу, что все люди на Земле – иммигранты

Исследователи считают, что тысячи лет миграции вида не могли привести к иному результату.

Древняя человеческая ДНК, из которой образовалась современная, показывает, что ранние люди жили в движении, заселяя каждый уголок планеты. Об этом сообщает Live Science.

Спустя тысячи и тысячи лет постоянной миграции, остались ли на Земле люди, которые никогда не покидали места, где развился Homo sapiens? Иными словам, есть ли еще на Земле люди, которые никогда не мигрировали.

"С научной точки зрения, возможно, единственными людьми, которые никогда не мигрировали, могут считаться группы, говорящие на языке койсан в южной части Африки", – говорит доцент антропологии Университета Бэйлора в Техасе Остин Рейнольдс.

По его словам, койсанскими языками пользуются определенные африканские общины в районах Ботсваны, Намибии, Анголы и Южной Африки, они говорят на схожих языках с характерными щелкающими согласными.

Рейнольдс говорит, что два фактора указывают на то, что эти группы могут быть не мигрировавшими потомками ранних людей: они живут в месте, где могли появиться ранние люди, а также обладают большим генетическим разнообразием. Антрополог отмечает, что хороший способ понять, почему большое генетическое разнообразие указывает на начало родословной – это сравнить гены с M&Ms. Пригоршня конфет, высыпанная из упаковки, будет иметь лишь несколько цветов, но исходная упаковка будет обладать большим разнообразием.

Несмотря на это, ученые не могут доподлинно сказать, действительно ли эти племена стоят у истоков.

Во-первых, исследователи не знают наверняка, является ли юг Африки – колыбелью человечества. Некоторые ученые считают, что люди впервые появились в Восточной Африке. У исследователей нет достаточного количества археологических данных, чтобы подтвердить ту или иную теорию.

Также существует возможность того, что люди эволюционировали в Западной Африке, говорит молекулярный генетик из Института эволюционной антропологии Макса Планка Марк Стоункинг. Он считает, что на Земле не осталось людей, которые бы не мигрировали, по крайней мере с научной точки зрения.

"Люди всегда были в движении. Все человеческие популяции находились в контакте друг с другом", – заявляет Стоункинг.

По его словам, первые люди перед тем как пойти дальше, передвигались по Африке более 100 тыс. лет, а потом отправились из Восточной Африки на Ближний Восток. Вполне вероятно, что вскоре люди направились на юго-восток вдоль индийского побережья. На этом пути произошел громадный обмен ДНК, и эти два фактора – движение и смешение, являются главной характеристикой человеческого вида.