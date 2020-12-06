Летучие мыши переносят другие коронавирусы, способные передаться человеку, — уханьский вирусолог

Ши Чжэнли считает, что искать корни коронавируса нужно и за пределами Китая

Летучие мыши, обитающие на юге и юго-западе Китая способны передавать человеку другие коронавирусы кроме COVID-19. Об этом заявила вирусолог из Уханя Ши Чжэнли, сообщает The Guardian.

Эти вирусы, в том числе близкие родственники Sars-CoV-2, вероятно, будут циркулировать в природе за пределами Китая. "Мы должны искать их не только в Китае, но и в странах Южной Азии", — заявила вирусолог.

Также по мнению вирусолога, коронавирус передался человеку непосредственно не от летучей мыши, а от другого животного, которого еще предстоит найти. Неизвестно, сколько вирус циркулировал в природе до того, как впервые был обнаружен. Профессор Эдвард Холмс, вирусолог из Сиднейского университета, считает, что Sars-CoV-2 мог находиться в промежуточном хозяине, а может, и в человеке, несколько месяцев до появления информации о нем. Также Холмс не исключает, что первое заражение могло произойти не в Ухане и даже не в провинции Хубэй.

Группе Ши Чжэнли пока не удалось обнаружить коронавирус у сельскохозяйственных или диких животных в провинции Хубэй. Есть версия, что промежуточным хозяином стал панголин, и тогда вероятно, что вирус перешел к ним за пределами Китая. Поскольку все пагнолины попадают в Китай контрабандой из Индии или других стран Азии.

[ + – ] Так выглядит панголин Фото: Interfax

Напомним, имя Ши Чжэнли было на слуху еще в апреле 2020-го. В одной из своих последних онлайн-лекций рассказала, что ее команда еще 14 января обнаружила доказательства того, что вирус передается от человека к человеку. А Китай официально заявил об этом лишь 20 января.

Однако есть информация, что Чжэнли еще 2 января сумела расшифровать геном SARS-Cov-2, но опубликовали в открытом доступе его лишь 10 января. Причем сделали это сотрудники другой лаборатории, расположенной в Шанхае, которые смогли изучить коронавирус, полученный из пациента, заболевшего COVID-19. Интересно, что эту лабораторию, как сообщает South China Morning Post, через два дня после этого закрыли для "реорганизации".

Также Ши Чжэнли утверждала, что "не могла сомкнуть глаз", пока не убедилась, что вирус не сбежал из ее лаборатории, сравнив геном SARS-Cov-2 с геномами коронавирусов, хранящихся в пробирках. Ученая также отмечала, что ее исследования указывало на то, что вспышка какого-то нового коронавируса с большей вероятностью могла случиться в субтропиках, где живут летучие мыши — переносчики коронавируса. Такие несовпадения натолкнули многих на мысли, что коронавирус проник из китайской лаборатории.