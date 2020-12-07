ВОЗ за закрытыми дверьми обсудит идею заражения коронавирусом добровольцев

Некоторые эксперты считают, что такой метод ускорит разработку вакцин и лечения против COVID-19.

В понедельник, 7 декабря, Всемирная организация здравоохранения обсудит возможность проведения испытаний, в которых коронавирусом преднамеренно заразят здоровых и молодых добровольцев. Об этом сообщает The Guardian.

Эксперты считают, что такие меры помогут ускорить разработку вакцины, но так остается вопрос, стоит ли продолжать испытания, учитывая многообещающие результаты уже протестированных вакцин.

Некоторые ученые сомневаются по поводу воздействия на добровольцев вируса, от которого нет лекарств, хотя есть методы лечений, которые могут помочь пациентам. Однако сторонники идеи утверждают, что риски COVID-19 для молодых и здоровых минимальны, а польза для общества высока.

На предстоящем заседании консультативной группы ВОЗ основное внимание будет уделено обзору существующих планов "испытаний с участием людей" и обсуждению связанных с этим технических проблем. На заседание не будут допущены группы, представляющие участников исследования или представителей общественности.

Некоммерческая организация 1Day Sooner, выступающая за добровольцев заявила, что хотела присутствовать на встрече, но ей было отказано.

В своем заявлении ВОЗ сообщила, что встреча представляет собой целенаправленную техническую консультацию с научными экспертами, и что такие встречи обычно проходят за закрытыми дверьми.

Ожидается, что в составе консультативной группы соберутся более десятка научных экспертов, и в число наблюдателей войдут представители Wellcome Trust, Фонда Билла и Мелинды Гейтс, Национальных институтов здравоохранения США и FDA.

Испытания с намеренным заражением людей потенциально могут дать результаты быстрее, чем обычные полевые испытания вакцин, в которых исследователи должны ждать, пока участники сами заразятся. Такие исследования также можно использовать для сравнения нескольких вакцин-кандидатов, разработки методов лечения и сбора данных о непосредственных последствиях инфекции.