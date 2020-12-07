В Балтийском море нашли легендарную шифровальную машину нацистов Enigma

Исторический артефакт будет восстановлен и передан в музей.

В Балтийском море немецкие водолазы выловили шифровальную машину Enigma, которую нацисты использовали для отправки кодированных сообщений во время Второй мировой войны. Об этом сообщает Phys.org.

Легендарная шифровальная машина была обнаружена в прошлом месяце во время поиска брошенных рыболовных сетей в заливе Гельтинг на северо-востоке Германии. Водолазы были наняты экологической группой WWF.

"Коллега проплыл вперед и сказал: там есть сеть со старой пишущей машинкой", – рассказывает дайвер Флориан Хубер.

Команда быстро поняла, что наткнулась на исторический артефакт, и предупредила власти.

Глава государственного археологического офиса федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн Ульф Икеродт заявили, что шифровальная машина будет восстановлена специалистами государственного археологического музея. По его словам, этот деликатный процесс, в том числе тщательное опреснение после 70 лет на дне Балтийского моря, займет около года.

После этого Enigma будет выставлена в музее.

Военно-морской историк Янн Витт из Немецкой военно-морской ассоциации считает, что машина с тремя роторами была выброшена за борт немецкого военного корабля в последние дни войны.

По его словам, маловероятно, что шифровальная машина была на борту затопленной подводной лодки, поскольку подводные лодки Адольфа Гитлера использовали более сложные четырехроторные машины Enigma.

Союзные войска неустанно работали над расшифровкой кодов, производимых машиной Enigma, которые менялись каждые 24 часа. Британский математик Алан Тьюринг, которого считают отцом современных вычислительных систем, возглавил команду, которая взломала код в 1941 году.

Этот прорыв помог союзникам расшифровать важные радиосообщения о немецких военных передвижениях. Историки считают, что это сократило войну примерно на 2 года.