Пиво и чипсы будут использовать в борьбе с изменением климата

Производители в Великобритании внедрили новую методику по улавливанию CO2.

В Великобритании решили использовать пиво и чипсы для борьбы с изменением климата. Об этом сообщает ВВС.

Компания Walkers, производящая чипсы, внедрила новую методику, которая позволит сократить выбросы CO2 на 70% в процессе производства продукта. В этой технологии будет использоваться CO2, улавливаемый при брожении пива на пивоварне, который затем смешают с картофельными отходами и превратят в удобрение.

После этого, удобрения отправят на поля для подкормки будущего урожая картофеля.

Производство удобрений обычно приводит к высоким выбросам CO2, но технология Walkers, позволяет производить удобрения без образования парниковых газов.

Таким образом, комбинация пива и чипсов выполняет двойную функцию в борьбе с изменением климата. Метод предотвращает выброс СО2 пивоваренным заводом, а также сокращает выброс, который образуется при производстве удобрений.

Система была разработана на грант правительства Великобритании стартапом CCm из 14 сотрудников.

В этом году новые удобрения уже были опробованы на грядках с картофелем, а в следующем году Walkers установит оборудование CCm на своем заводе в Лестере, чтобы подготовиться к урожаю 2022 года.

Пока еще неизвестно, с какой именно пивоварней будет сотрудничать Walkers.