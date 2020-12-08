Планетологи обнаружили лучшее место для жизни на Марсе

Американские ученые полагают, что Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы ее знаем, однако глубоко под поверхностью.

В настоящее время поверхность Марса представляет собой негостеприимную пустошь. Тем не менее, свидетельства того, что вода когда-то существовала и собиралась на поверхности Красной планеты, продолжают расти, пишет Science Alert.

Наличие этой жидкости означает, что Марс мог поддерживать жизнь в том виде, в каком мы его знаем сегодня, однако остается один животрепещущий вопрос: насколько Марс был достаточно теплым в первые дни существования Солнечной системы, когда молодое Солнце было холоднее и тусклее?

В своем новом исследовании американские ученые заявили, что геотермальное тепло могло подняться из глубины планеты, обеспечив под поверхностью условия для жизни.

"Даже если парниковые газы, такие как углекислый газ и водяной пар, закачиваются в атмосферу ранней Красной планеты при компьютерном моделировании, климатическим моделям все еще трудно поддерживать длительный теплый и влажный Марс. Я и мои соавторы предполагаем, что парадокс слабого молодого Солнца можно примирить, по крайней мере частично, если бы на Марсе в прошлом было сильное геотермальное тепло", — сказал планетолог Луджендра Оджа из Университета Рутгерса в Нью-Брансуике.

Парадокс слабого молодого Солнца — это противоречие между наличием жидкой воды в ранней Солнечной системе и слабостью Солнца. Согласно пониманию ученых о звездной эволюции, через миллиард лет после образования звезды, солнечное тепло и свет составляли всего около 70% от нынешнего.

На сегодняшний день Марс все еще остается довольно холодным местом и получает только около 43% солнечной энергии, в результате чего его средняя температура намного ниже земной -63°C.

Считается, что на Марсе, между 4,1 и 3,7 млрд лет назад, вода была в изобилии на поверхности планеты, но климатические модели едва достигают температуры выше 0,15°С.

Возможность того, что планета нагревается изнутри, поддерживая жидкие грунтовые воды в течение длительного времени, не новая, а гидротермальные минералы, добытые глубоко под землей подтверждают модели внутреннего нагрева.

На других каменистых планетах, аналогичных Марсу — Венере, Меркурии есть элементы, выделяющие тепло. Это уран, торий и калий. Тепло выделяется в результате радиоактивного распада. В такой ситуации жидкая вода образуется во время таяния плотных ледяных щитов даже при слабой энергии Солнца. На Земле геотермальное тепло тоже образуется, это происходит в регионах Западной Антарктики и Гренландии. При этом возникают подледные озера.

Оджа и его команда исследовали возможность того, что это могло произойти и на Марсе. Они смоделировали теплофизическую эволюцию льда и оценили, сколько тепла потребуется для образования талой воды и подледных озер на холодной и замерзшей Красной планете. Затем сравнили это с различными данными Марса, чтобы определить, было ли это возможно на нем 4 млрд. лет назад.

Ученые обнаружили, что условия для таяния подземных вод в то время были повсеместными, а вулканизм и удары метеоритов, вероятно, обеспечивали дополнительное тепло.

Возможно, что поверхность Марса какое-то время была теплой и влажной, но этот климат, по словам исследователей, не будет стабильным в долгосрочной перспективе. Марс потерял магнитное поле достаточно рано, а плотная атмосфера не может существовать без магнитного поля планеты.

По словам ученых, только на больших глубинах, где жидкость возникала за счет геотермального тепла, вода могла оставаться стабильной в течение длительного времени. Если бы на поверхности была жизнь, она могла бы последовать за водой внутрь.

"На таких глубинах жизнь могла поддерживаться гидротермальной (нагревательной) активностью и реакциями горной воды. Таким образом, недра могут представлять собой самую долгоживущую обитаемую среду на Марсе", — подчеркнул Оджа.

Другие исследования с использованием гидролокатора показывают, что жидкая вода все еще присутствует под землей на Марсе, хотя причина, по которой она не тает, может быть совершенно иной. Ученые считают, что подземные озера Марса могут быть чрезвычайно солеными, так как соленость понижает температуру замерзания воды.

Три новых миссии на Марс стартовали в июле этого года и должны прибыть в феврале 2021 года. Возможно, именно они дадут ответы на многие важные вопросы.