Рекорд: ноябрь в 2020 году назвали наиболее теплым за всю историю мировых наблюдений

Ранее сентябрь 2020 года назвали наиболее теплым за весь период наблюдений.

Европейская служба мониторинга атмосферы "Коперник" сообщила, что ноябрь в 2020 году стал рекордно теплым за все время их наблюдений.

В частности, за минувший месяц температура поверхности и воздуха была на 0,8 градусов выше, чем в среднем за 30 лет с 1981 по 2010 годы и на 0,13 выше предыдущих рекордов, которые фиксировали в 2016-м и 2019-м годах.

В прошлом месяце в Арктике и на значительной части Сибири температура была "значительно выше, чем обычно". А "выше, чем в среднем" она была на территории США, Южной Америки, южной части Африки, восточной Антарктиды и большей части Австралии.

Директор службы "Коперник" Карло Буонтемпо отметил, что Арктика "греется быстрее, чем остальная планета". Он сказал, что данные за ноябрь подтверждают долгосрочную тенденцию к глобальному потеплению и призвал серьезнее относиться к Парижской хартии 2015 года.

В "Копернике" отметили, что средняя температура осенью 2020 года в Европе была самой высокой за всю историю наблюдений — на 1,9 градуса выше, чем в среднем за 1981-2010 годы и на 0,4 градуса теплее, чем в 2006 году, когда зафиксировали предыдущую самую теплую осень.

Ранее Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского сообщила, что октябрь 2020 года стал рекордно теплым октябрем за последние 140 лет наблюдений. А сентябрь 2020 года в "Копернике" тоже назвали рекордно теплым за всю историю наблюдений.