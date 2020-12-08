Предсказать наихудшее. Разработан тест для оценки шансов на выживание при COVID-19

Исследователи анализируют наличие определенных белков в крови пациентов.

Ученые разработали анализ крови, который может предсказать, понадобится ли пациентам с COVID-19 интенсивная терапия. Об этом сообщает The Guardian.

В реальных условиях больниц новые тесты смогут помочь врачам направлять жизненно необходимое лечение наиболее нуждающимся пациентам намного раньше. Таким образом, шансы на выживание таких пациентов существенно вырастут. Также это упростит нелегкий выбор, например, предоставлять ли паллиативную помощь или койку в отделении интенсивной терапии, когда больницы перегружены.

Ранее в этом году Маркус Ралсер из Института биохимии "Шарите" и его коллеги идентифицировали 27 белков в крови пациентов с коронавирусом, которые появлялись на разных стадиях в зависимости от тяжести симптомов. Для дальнейших наблюдений были отобраны 160 пациентов с COVID-19, чья кровь была проверена при поступлении в больницу. Исследователи пытались выяснить, может ли белковая сигнатура предсказать прогрессирование болезни пациентов.

Идея заключается в том, чтобы предоставить врачам "цифровую картину" того, насколько болен пациент, так как далеко не всегда это видно. Например, при COVID-19 существует явления, называемое счастливой гипоксией, при которой пациент может чувствовать себя относительно хорошо, но затем его состояние быстро ухудшается.

"Оказывается, что у таких пациентов есть ранняя воспалительная реакция на инфекцию, которую мы можем измерить в крови. При тяжелой форме коронавируса на счету каждый день, и тем людям, которые нуждаются в интенсивной терапии, необходимо получить ее как можно скорее, так как это значительно увеличивает их шансы на выживание", – говорит Ралсер.

Белки в крови измеряли с помощью прибора, называемого масс-спектрометром, который может определять наличие от сотен до тысяч белков в образце.

На данный момент тест был проверен еще на 24 тяжелобольных пациентах, где он правильно предсказал результат для 18 из 19 выживших, а также для 5 из 5 умерших пациентов.

"Мы можем довольно точно предсказать, каким пациентам потребуется кислородная поддержка и аппарат ИВЛ. Также у нас есть маркеры для пациентов, которые изначально не сильно больны, но имеют высокий риск ухудшения состояния", – добавляет автор исследования.

Следующим шагом будет проверка теста в больницах Великобритании, США и Германии. Ожидается, что эти исследования начнутся в ближайшие недели, и затем данные из них должны быть представлены регулирующим органам здравоохранения, прежде чем тесты станут более доступными.