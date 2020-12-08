Словацкое чудо. Как страна снизила на 60% заболеваемость коронавирусом с помощью тестов

Анализ результатов массового тестирования в Словакии показал эффективность подхода в сочетании с жесткими карантинными правилами.

Британские исследователи подтвердили, что массовое тестирование на COVID-19 в Словакии, в сочетании с жестким карантином, привели к снижению заболеваемости на 60%. Об этом сообщает The Guardian.

Словакия гарантировала широкое распространение экспресс-тестов, потребовав от работодателей не разрешать людям работать без сертификата, подтверждающего отрицательный тест на коронавирус. Люди с положительным тестом на COVID-19, должны были уйти на карантин вместе со своей семьей, но им выплачивали полную зарплату за 10 дней изоляции.

Отрицательный результат теста позволял жителям Словакии работать, но не разрешал посещать пожилых родственников в доме престарелых или возвращаться студентам домой на каникулы. Тестирование в стране проводилось не для того, чтобы снимать карантинные ограничения, а исключительно для выявления зараженных COVID-19 и их дальнейшей изоляции.

Ученые из Лондонской школы гигиены и тропической медицины считают, что такие меры вместе с социальными ограничениями показали свою эффективность. Их работа была опубликована в качестве препринта и еще не прошла рецензирование.

"В Словакии мы видим убедительные доказательства того, что изоляция и массовое тестирование привели к очень значительному снижению числа заражений COVID-19", – говорит научный сотрудник Лондонской школы гигиены и тропической медицины Штефан Флаше.

Известно, что Словакия использовала экспресс-тесты SD Biosensor, одобренные Всемирной организацией здравоохранения, а не тест Innova, который зачастую используется другими странами. Тест проводился медицинскими работниками с помощью мазка из носа и задней части рта.

"Словакия, вероятно, выявила 90% людей, которые прошли тестирование и были инфицированы в то время", – отмечает Флаше.

Например, в Ливерпуле проводилось тестирование продуктом Innova и недавно появились доказательства того, что экспресс-тесты пропустили 50% зараженных и 30% случаев с высокой вирусной нагрузкой, которые заразят других.

В октябре Словакия провела тестирование с помощью иммунохроматографического анализа (Lateral flow test). Пилотные тестирования проводились с 23 по 25 октября в четырех наиболее пострадавших районах, после чего 31 октября и 1 ноября последовал этап общенационального массового тестирования. 7 и 8 ноября районы с высокой распространенностью вируса были снова протестированы.

Тестирование выявило 50 тыс. инфицированных людей, которым после пришлось самоизолироваться со своими семьями.

"Важно отметить, что наибольшее влияние массового тестирования достигается путем помещения в карантин домашних контактов тех, у кого был обнаружен коронавирус", – подчеркивает Флаше.

Его коллега, доцент Себастьян Функ считает, что стратегия Словакии была более успешной в сокращении числа заболевших, чем простые карантинные ограничения.

"Ограничения из-за COVID-19 в масштабах всего населения, такие как карантин, приводят к огромным социальным и экономическим потерям. Потому что они нацелены на всех в стране, а не только на тех, кто инфицирован и распространяет болезнь. Недорогие экспресс-тесты, которые можно производить в больших масштабах, дают возможность проводить кампании массового тестирования, выявляющие наиболее заразных людей", – отмечает соавтор исследования из Министерства здравоохранения Словакии Мартин Павелка.