Цепь островов на Аляске может оказаться вулканом "судного дня", – ученые

Исследователи подозревают, что супервулкан прячется под водой, а его жерла известны как Четырехсопочные острова.

Ученые предполагают, что группа из шести вулканических островов, на которых располагаются стратовулканы Карлайл, Кливленд, Герберт, Кагамил, Тана и Улиаг, на самом деле являются жерлами более крупного вулкана под водой. Об этом сообщает LiveScience.

Речь идет об архипелаге Алеутские острова на Аляске. Шесть стратовулканов известны как Четырехсопочные острова (Islands of Four Mountains). Все они могут быть соединены одной кальдерой – обширной циркообразной котловиной вулканического происхождения. Она может содержать сразу несколько жерл, согласно исследованию.

Исследователи проанализировали сейсмическую активность, выбросы газа и геохимию в районе, окружающем шесть островов. Результаты показывают, что активность стратовулканов прослеживается до гораздо более крупного источника – "большой, ранее неизвестной кальдеры, которая скрыта недавними отложениями и океаном".

"Все, что мы видим в этом регионе, совпадает с наличием кальдеры", – говорит соавтор исследования, вулканолог из Научного института Карнеги в Вашингтоне Диана Роман.

Алеутские острова – это архипелаг с десятками островов, на которых находится 40 действующих и 17 неактивных вулканов. По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA), архипелаг простирается на 3 тыс. км между Аляской и Россией, образуя южную границу Берингова моря.

Большинство стратовулканов, таких как Четырехсопочные острова, представляют собой конусообразные структуры с крутыми склонами, которые формируются из потока лавы, пепла и камней. Эти вулканы черпают свою силу из подземных резервуаров магмы.

Кальдеры же формируются гигантскими запасами магмы в земной коре, они образовываются, когда магма под давлением вырывается из коры в одном массивном извержении. После этого, вулкан обрушивается в опустевший магматический очаг.

Вулкан Кливленд на Аляске – один из самых активных в Северной Америке, и наличие поводной кальдеры может объяснить, почему Кливленд извергается так часто.

Ведущий автор исследования Джон Пауэр говорит, что кальдера, охватывающая шесть вулканических островов, является супервулканом, как вулкан-монстр в Йеллоустоне. Но пока необходимо провести дополнительные исследования, чтобы подтвердить связь Четырехсопочных островов.

"Мы надеемся вернуться на Четырехсопочные острова и более внимательно изучить морское дно, подробно изучить вулканические породы, собрать больше сейсмических и других данных", – отмечают авторы исследования.

Стоит отметить, что извержения супервулканов могут спровоцировать изменения климата на планете. На земле существует около 20 известных науке супервулканов. В среднем извержения происходят раз в 100 000 лет.