Чем заняться на Луне. NASA определила приоритеты в работе миссии Artemis 3

Комическое агентство определилось со списком научных работ, которыми займутся астронавты во время лунных миссий.

В рамках программы NASA Artemis ожидается, что миссия Artemis 3 вернет астронавтов на Луну, которые пробудут там шесть с половиной дней. В своем новом отчете NASA назвало ряд приоритетных научных экспериментов, которыми займутся члены первой посадочной миссии. Об этом сообщает Space.com.

"У нас есть противопоставленные большие пальцы, что упрощает выполнение более сложных задач, таких как бурение кернов и рытье траншей", – говорит ученый-исследователь лунных программ из управления научной миссии NASA Сара Ноубл. Астронавты также могут быстрее реагировать на открытия, сделанные на поверхности Луны, чем команда на Земле, без задержек по времени, добавляет Ноубл. Предварительное обучение астронавтов геологии также повысит эффективность их работы на поверхности Луны.

Также в отчете NASA были определены основные научные цели для астронавтов на поверхности спутника:

Понимание планетарных процессов, поскольку Луна похожа на другие "безвоздушные" миры, такие как астероиды;

Понимание характера и происхождения полярных летучих веществ на Луне, включая лед, который залегает на южном полюсе Луны, где произойдет высадка астронавтов;

Интерпретация истории столкновений системы Луна-Земля, так как лунная поверхность в отличие от земной, сохраняет кратеры дольше;

Поиск данных о древнем Солнце и нашей астрономической среде, поскольку записи о солнечной активности могут быть найдены на поверхности Луны;

Наблюдение за Вселенной и локальной космической средой из уникального места;

Проведение экспериментальных исследований в лунной среде;

Подготовка и снижение рисков для предстоящей миссии по полету человека на Марс в 2030-х годах.

Ключевыми среди предварительных научных работ будет привлечение астронавтов к геологическим экспедициям для обучения их на Земле, подобное тому, что проходили астронавты миссии Apollo в 1960-х и 1970-х годах. Подобная практика обеспечила астронавтам продвинутую подготовку на университетском уровне для определения геологической ценности горных пород, которые было необходимо собрать на Луне.

"Оптимальная программа возврата образцов основана на наблюдениях в геологическом плане, сделанных хорошо обученными астронавтами, с помощью современных инструментов и связи в реальном времени с учеными на Земле", – отмечает NASA в новом отчете.

Кроме этого, новое поколение астронавтов будет иметь роботов-помощников, но не в первой миссии. Список роботизированных помощников все составляется в рамках Программы коммерческого обслуживания лунной полезной нагрузки (CLPS).