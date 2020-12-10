Астрономы показали, как будет выглядеть Млечный Путь через 400 тысяч лет (видео)

Через полмиллиона лет ночное небо будет совершенно другим. Исследователи попытались выяснить, каким именно.

Вряд ли кто-нибудь видел, как в небе одновременно загораются 40 тыс. звезд. Чтобы сделать это, нужно либо наблюдать за ночным небом около полумиллиона лет, пока наша Солнечная система неуклонно дрейфует по Млечному Пути, либо посмотреть на новую покадровую симуляцию того же самого процесса, которую создали ученые в космической обсерватории ЕКА Gaia, пишет Live Science.

В новой симуляции 40 тыс. звезд расположены в радиусе 325 световых лет от Солнца. Они проносятся сквозь космическое пространство, оставляя за собой длинные световые следы.

Каждая точка света представляет один реальный объект в Млечном Пути, и каждый сияющий след показывает прогнозируемое движение этого объекта по галактике в течение следующих 400 тыс. лет. Более яркие и быстрые полосы расположены ближе к нашей Солнечной системе, в то время как тусклые и медленные — гораздо дальше.

По словам исследователей ЕКА, симуляция показывает неудивительную закономерность: к концу анимации большинство звезд, сгруппировались в правой части экрана, в то время как левая осталась относительно пустой.

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И это происходит не потому что, что звезды притягиваются какой-то новорожденной черной дырой или чужеродным притягивающим лучом, просто наше Солнце постоянно движется, заставляя проходящие звезды казаться более сгруппированными в противоположном направлении.

"Если вы представите себя движущимся сквозь толпу людей (которые стоят при этом неподвижно), то вам будет казаться, что люди впереди словно "раздвигаются", чтобы вас пропустить. А если в этот момент вы обернетесь назад, то увидите, что позади вас все стоят ближе друг к другу. Именно этот эффект возникает во время движения Солнца относительно звезд", — говорят исследователи ЕКА.

Согласно сообщению ЕКА, новый вывод данных содержит подробную информацию о более чем 1,8 миллиардах небесных объектов, включая точное положение, скорость и орбитальную траекторию более чем 330 тыс. звезд в пределах 325 световых лет от Земли (40 тыс. звезд, представленных в симуляции, были выбраны случайным образом).

Спутник Gaia был запущен в 2013 году с особой миссией по измерению положения, расстоянию и движению звезд. Второй релиз данных, выпущенный в 2018 году, помог астрономам составить самую подробную карту Вселенной за всю историю.

А вот третий релиз, по словам исследователей ЕКА, добавляет к этой сокровищнице еще 100 млн. новых объектов.