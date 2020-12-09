В Национальном арктическом центре Украины выяснили, почему пингвины "танцуют" на льду

Оказалось, что пингвины ждут самого смелого

В Национальном арктическом научном центре Украины рассказали об интересной особенности пингвинов. Те часто собираются группами на кромке льда и "пританцовывают", не решаясь нырнуть. Происходит это из-за того, что птицы ждут смельчака.

На суше пингвинам ничего не угрожает, однако под водой их подстерегает множество опасностей. Например, самые их страшные враги – морские леопарды. Это вид тюленей, которые обитают в субантарктических регионах Южного океана и охотятся на других тюленей и пингвинов.

Поэтому пингвины, готовясь нырять, долго решаются и ждут самого смелого, который прыгнет в воду первым и тем самым продемонстрирует, что там безопасно. Иногда ожидание затягивается и до получаса.

Интересно, но подобное поведение наблюдается и у одиночек. "Недавно полярники наблюдали смешную ситуацию: пингвин подошел к кромке воды, долго пробовал ее лапой, крутился, а потом… поскользнулся и упал в океан! После чего поплыл себе счастливый, как будто так это и задумывал", — отметили в научном центре.