В Британии семья нашла клад из золотых монет эпохи Тюдоров, копаясь в саду

На золотых монетах изображены инициалы Генриха VIII, а также трех из шести его жен

Британский музей рассекретил данные о самых важных находках, сделанных в последнее время "армией" археологов-энтузиастов, которые чаще всего выходят на поиски сокровищ с металлоискателями. И в музее отметили, что пока таковой находкой является клад из золотых монет эпохи Тюдоров. Об этом пишет The Guardian.

Нашла клад семья, проживающая неподалеку от национального парка Нью-Форест в графстве Гэмпшир. Причем ничего целенаправленно они не искали, а просто делали в саду прополку.

"Они просто копались в земле и внезапно эти монеты просто выскочили на поверхность. Это была шокирующая находка для них и очень интересная для нас", — отметил Ян Ричардсон, хранитель сокровищ музея.

[ + – ] Клад золотых монет эпохи Тюдоров, найденный в Нью-Форесте

[ + – ] Деревня в Нью-Форесте

Всего на поверхность "выскочили" 63 золотые монеты и одна серебряная, отчеканенная в XV-XVI вв. Вероятно они были спрятаны в 1540 году и на них имеются инициалы Генриха VIII, а также трех его жен — Екатерины Арагонской, Анны Болейн и Джейн Сеймур. С первой Генрих развелся, чтобы жениться на Анне Болейн. Анне он приказал отрубить голову, якобы за измену, и женился на Джейн Сеймур. Та родила королю наследника престола — Эдуарда VI и скончалась от родильной горячки. После Джейн Генрих был женат еще трижды.

[ + – ] Портрет Генриха VIII Тюдора в молодости

[ + – ] Три первые жены Генриха VIII: Екатерина Арагонская, Анна Болейн, Джейн Сеймур

Брак с Анной Клевской был аннулирован, Анна осталась в Англии в качестве "сестры короля" и пережила как Генриха, так и всех других его жен.

Екатерина Говард была обезглавлена за супружескую неверность, а Екатерина Парр после смерти Генриха вышла замуж за Томаса Сеймура, брата Джейн Сеймур и скончалась от родильной горячки.

[ + – ] Анна Клевская, Екатерина Говард, Екатерина Парр/Все фото: скриншот

Барри Кук, хранитель монет средневековья и раннего Нового времени в Британском музее, отметил, что нанесение инициалов королевских жен на золотые монеты было "очень странным решением" и очень интересным с нумизматической точки зрения.

Тот, кто закопал монеты столетия назад, был очень богат, потому что их общая стоимость составляла 24 фунта стерлингов, что сегодня эквивалентно 14 000 фунтов стерлингов. "Это были большие деньги, определенно больше, чем рядовой британец в то время зарабатывал за год", — сказал Кук. Предположительно, это был знатный человек, или же представитель духовенства. Простые британцы за всю жизнь могли и не увидеть золотой фунт вживую.