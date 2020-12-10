Потеря обоняния и вкуса могут быть первыми симптомами коронавируса, – ученые

Исследователи получают все больше данных о том, что проблемы со вкусом и запахом могут быть первыми и даже единственными симптомами.

Согласно новому исследованию, две трети людей, госпитализированных с коронавирусом, потеряли обоняние и вкус, и почти четверть из них подтвердили, что это были первые симптомы болезни. Об этом сообщает Forbes.

Небольшое исследование охватило 93 пациента из итальянской больницы, которые были госпитализированы с коронавирусом в марте 2020 года. У всех участников исследования был подтвержден COVID-19 с помощью тестов, а также обнаружены проблемы с легкими.

При опроса о своих симптомах 63% заявили, что потеряли вкус и обоняние. Для 13 из 58 человек, с подобными симптомами, вкус и обоняние исчезли первыми. Ученые также отметили, что средняя продолжительность потери запаха и вкуса составляла от 25 до 30 дней.

"Потеря обоняния и вкуса часто встречается у людей с COVID-19, и наше исследование показывает, что эти симптомы часть возникают раньше остальных, таких как температура или отдышка", – говорит автор исследования из Франческо Бакс.

Последнее исследование дополняет растущее количество данных о том, что вкус и запах являются ранними признаками коронавируса.

Например, недавний обзор, в котором были проанализированы 8 исследований с участием в общей сложности 11054 пациентов с COVID-19 показал, что потеря вкуса и обоняния присутствовали в 74,9% и 81,3% амбулаторных случаев, в легкой и тяжелой форме заболевания соответственно. Обзор также показал, что более чем у половины из них вышеупомянутые симптомы появлялись раньше, чем любые другие проявления COVID-19.

Исследование Университетского колледжа Лондона с участим 590 человек, потерявших обоняние и вкус в начале года, показало, что 80% из них имели антитела к коронавирусу. Из них у 40% людей с антителами не было других симптомов COVID-19, кроме как потери вкуса и запаха.

Таким образом, потеря обоняния и вкуса может быть не только первым, но и единственным симптомом.

"В связи с этим клиницисты должны рассматривать потерю вкуса и обоняния у пациента как ранний признак инфекции, за которым необходимо внимательно наблюдать, изолировать пациента, пока не будет поставлен окончательный диагноз", – отмечает Бакс.

Помимо симптомов коронавируса, исследователи также изучили анализ крови, чтобы узнать есть ли определенный биомаркеры воспаления. Они обнаружили, что у людей с нарушенным обонянием и вкусом было меньше лейкоцитов по сравнению с зараженными пациентами, которые не теряли обоняния и вкуса.

В частности, они заметили, что количество белых кровяных телец уменьшилось. Эти клетки помогают организму бороться с инфекцией, и в предыдущих исследования низкое количество лейкоцитов было связано с тяжелыми коронавируса.

В это же время, Бакс говорит, что необходимы дополнительные исследования, чтобы увидеть, можно ли использовать это падение лейкоцитов для выявления пациентов с ранней стадией COVID-19.

"У пациентов с потерей вкуса и запаха не было заложенности носа, поэтому мы считаем, что непроходимость носовых ходов является маловероятной причиной этих симптомов. Однако связь между дисбалансом клеток крови и потерей обоняния может помочь в выявлении пациентов из группы риска", – подытожил ученый.