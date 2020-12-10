Взрывной успех. Корабль Маска Starship достиг новой высоты, но разбился при посадке (видео)

Илон Маск утверждает, что несмотря на взрыв в конце испытаний, полет был успешным.

Прототип корабля SpaceX Starship достиг новых высот, но взорвался при неудачной посадке. Об этом сообщает New Atlas.

Несмотря на взрывную посадку, полет прототипа SN8 был назван успешным, так как удалось достичь нескольких ключевых целей.

Starship – это космический корабль следующего поколения, который SpaceX надеется использовать для доставки астронавтов и грузов на Луну, а затем на Марс. Инженеры компании смогли достаточно быстро перейти от проектирования корабля к испытаниям прототипа, начиная с первой версии в январе прошлого года и заканчивая испытаниями SN5 на высоте 150 метров несколько месяцев назад.

Внутри прототипа находятся три жидкостных ракетных двигателя Raptor, которые успешно подняли прототип SN8 на площадке испытательного центра компании в деревне Бока-Чика, Техас. Целью испытательного запуска было достичь высоты 12 тыс. метров.

Фото: SpaceX

После этого, Starship выполнил "маневр с переворотом при приземлении", когда корабль перевернулся на 90 градусов и использовал свои закрылки. Это была первая попытка маневра корабля такого размера, когда SN8 с помощью закрылок перевернулся в вертикальное положения перед приземлением.

Фото: SpaceX

Но завершающая часть летных испытания пошла не по плану, как многие успешные посадки первой ступени Falcon 9. Прототип SN8 слишком сильно ударился о землю, что привело к большому взрыву на испытательной площадке.

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Генеральный директор Илон Маск назвал запуск успешным и заявил, что космический корабль продемонстрировал "точное управление закрылками" во время приземления. Несмотря на разрушительную посадку, программа Starship не собирается сбавлять обороты, и SpaceX утверждает, что следующий прототип SN9 почти готов к перемещению на площадку для нового запуска.

"Успешный подъем, переключение на главные баки и точное управление закрылками до точки приземления! Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была высокой, но мы получили все необходимые данные! Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!", – написал Маск в Twitter.

Позже гендиректор SpaceX добавил: "Марс, мы идем!".