Плоды человеческой деятельности уже весят больше, чем жизнь на Земле, – ученые

Вес дорог, зданий и других объектов на планете удваивается каждые 20 лет.

Впервые в истории искусственные материалы перевесили все живое на Земле. Иными словами, человеческий след на планете стал тяжелее, чем мир природы. Об этом сообщает Phys.org.

Общий вес дорог, зданий и других строений, а также изготовленных человеком материалов удваивается примерно каждые 20 лет. Авторы нового исследования говорят, что в настоящее время плоды человеческой деятельности весят 1,1 тератонны (1,1 триллиона тонн).

Исследование показывает, что по мере того, как человечество наращивает темпы потребления природных ресурсов, уменьшается вес живой биомассы – деревьев, растений и животных. После сельскохозяйственной революции он составляет всего 1 тератонну.

Оценив изменения в глобальной биомассе и искусственной массе с 1990 года, работа ученых показала, что масса созданных человеком объектов составляла всего 3% от веса биомассы в начале 20 века.

Но после глобального производственного бума, который последовал за концом Второй мировой войны, производство резко выросло. Теперь люди еженедельно производят в среднем эквивалент веса каждого человека на Земле.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, 2020 год стал тем самым моментом, когда искусственная масса превысила вес биомассы.

"Это исследование представляет собой своего рода "общую картину" планеты в 2020 году. Мы надеемся, что как только перед нашими глазами появятся эти шокирующие цифры, мы наконец-то сможем взять на себя ответственность", – говорит соавтор из научно-исследовательского Института Вейцмана в Израиле Рон Майло.

Опираясь на множество промышленных и экологических данных, исследование оценило человеческое производство примерно в 30 гигатонн в год. При таких темпах роста к 2040 году искусственный материал, вероятно, будет весить до 3 тератонн.

В это же время, общая биомасса сокращается, в основном из-за потери лесов и изменений в землепользовании, уступающих место интенсивному сельскому хозяйству.

На здания и дороги приходится большая часть созданной человеком массы. Также более быстрому накоплению веса способствовали ряд тенденций, включая переход от кирпича к бетону в строительстве в середине 1950-х годов.

"Мы больше не можем отрицать нашу центральную роль в мире природы. Мы уже являемся крупным игроком, и в этом заключается наша общая ответственность", – говорит ведущий автор исследования Эмили Эльхачам.